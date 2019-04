Se sudím na záchod! Tenistka Hlaváčková promluvila o čůrání během zápasů

Jako host ve fotbalové talkshow Sestini Hlaváčková poslouchala, jak se hráči oklepávají z vysokých porážek. Moderátor Petr Svěcený se tenistky zeptal, co ona dělá, když dostane v prvním setu kanára. „Většinou jsem šla na záchod. Přerušit tu sérii a zároveň si promluvit sama se sebou, co dál,“ pobavila publikum ve studiu upřímnou odpovědí.

Na záchodě ale musí i vykonat potřebu, jinak se to bere jako porušení pravidel. „To se tam děla musí. To je pravidlo. S námi tam chodí rozhodčí a kontroluje to. Musí se tak minimálně spláchnout,“ řekla Sestini Hlaváčková a přidala příklad, kdy se tak nestalo.

„Lisická na US Open dostala pokutu, protože ji rozhodčí nahlásila, že nejspíš nebyla… Pak se vztekala, že se potřebovala jen převléct.“