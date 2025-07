Kvitová naposledy zamávala milovanému Wimbledonu: Při dojemné řeči se jí lámal hlas

PŘÍMO Z LONDÝNA - Vydělala tam první obrovské peníze a hupsla mezi celebrity. V areálu se zasnoubila, během termínu turnaje se jí narodil syn. Wimbledon vždy bude pro Petru Kvitovou (35) osudovým místem! Dnes mu naposledy zamávala.

Neměla šanci, podle očekávání nestačila hned v 1. kole na světovou desítku Navarrovou (3:6, 1:6). I tak si ve druhé největší aréně vychutnávala bouřlivé ovace, dojatě mávala fanouškům, kteří si ji za ty bezmála dvě dekády tak oblíbili. Aby ne, dvakrát ve Wimbledonu triumfovala, hlavně ale zůstala onou milou usměvavou holkou, kterou nezměnily sláva ani miliony.

„Tohle je pro mě to nejspeciálnější místo,“ přiznala Petra. Zase s láskou vytasila sněhobílé šatečky, pokukovala do čestné lóže, kde nemohli chybět její nejbližší. „Neměla jsem moc trenérů – mým prvním byl můj táta, který je tady. Máma hlídá syna někde,“ rozesmála publikum. „Vím, že jste toho pro mě moc obětovali. Asi vám nikdy nebudu moct dost poděkovat,“ lámal se jí hlas při vzkazu rodičům.

Konec v Americe

V pařáku 33 °C vydržela dvě minutky přes hodinku. „Přála bych si, abychom hrály trochu déle,“ krčila rameny. Tenisově už to nebylo ono, po únorovém comebacku po mateřské se zejména fyzicky nedokázala přiblížit někdejší formě – po včerejšku má zápasovou bilanci 1:7. Ale tuze moc chtěla si tu voňavou atmosféru ještě vychutnat!

Co dál? Čeká ji ještě pár betonových turnajů v Americe, definitivní konec kariéry ohlásila na US Open. Ale to už je fuk. Na kurty se přece vracela právě kvůli milovanému a osudovému Wimbledonu. „Tohle místo je pro mě výjimečné, bude mi chybět. Nemůžu se dočkat, až se sem vrátím jako členka klubu. Díky moc, Wimbledone!“ rozloučila se.