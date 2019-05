První rozhovor po porodu přítelkyně Markéty! Taťka Voráček popsal nejkrásnější den!

Je to váš nejkrásnější den v životě?

„Asi jo. Něco takového jsem ještě nezažil. Celý den byl hektický, moc jsem toho nenaspal… Ale jsem rád, že jsem se vrátil k týmu a že vše proběhlo hladce. Všichni jsou zdraví a spokojení!“

Měl jste extra motivaci dát pro Matěje gól?

„Já od toho zápasu moc neočekával. To cestování, hektika… Ani nevím, co jsem po tom gólu řval. Byl jsem natěšený, navíc to byl klíčový gól. Dostal nás do vedení.“

Schováte synkovi gólový puk?

„Já si ho nevzal, ale maséři mi ho asi sebrali. Já moc gólů nedávám, tak jsem rád, že to tam zrovna dneska spadlo. A hlavně jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu.“

Po poslední brance se to na ledě semlelo. Co jste na Lotyše pokřikoval?

„Já měl prázdnou bránu před sebou, a kdybych neuhnul, tak by mě trefil do hlavy. To bylo zbytečné. Jsem rád, že mě netrefil, protože by to nedopadlo dobře. Ale aspoň to bylo vyšperkované, zápas měl grády.“