Přestupy NHL ONLINE: Rekordní smlouva pro hvězdu Colorada, vydělá 420 milionů za sezonu
Sledujte podpisy, trejdy, pohyby mezi farmářskými a hlavními týmy a veškeré dění kolem nejlepší hokejové soutěže světa. Ve středu v 18.00 SEČ se otevírá trh s volnými hráči, veškeré dění sledujeme na iSport.cz ONLINE.
Zprávy ze dne 29. srpna 2026
Hvězdný obránce Cale Makar podepsal rekordní smlouvu s Coloradem na osm let za celkem 163,2 milionu dolarů (přibližně 3,38 miliardy korun). Sedmadvacetiletý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionu dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027/28.
Rodák z Calgary působí v Coloradu, kde mezi jeho spoluhráče patří i český útočník Martin Nečas, po celou dosavadní kariéru v elitní soutěži. V současnosti má před sebou ještě rok z celkem šestileté smlouvy, podle níž mu náleží v průměru devět milionů dolarů za sezonu. Podle nového kontraktu to bude 20,4 milionu dolarů (přes 420 milionů korun).
Zprávy ze dne 7. srpna 2026
Může jít o velice prozíravý tah, nebo taky jednu z nejhorších smluv v historii NHL. Pittsburgh si na dalších osm let pojistil služby Villeho Koivunena, třiadvacetiletému útočníkovi pošle v celkovém součtu 32 milionů dolarů (skoro 672 milionů korun). Zvláštní však je, že 51. hráč draftu 2021 dosud za Penguins odehrál jen 47 zápasů. Stačily dva góly, aby generální manažer Kyle Dubas vytáhl balík. „Kontrakt vnímáme jako sázku na Villeho a jeho potenciál,“ vysvětlil šéf vedení Penguins. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 29. července 2026
Macklin Celebrini se stal nejlépe placeným hráčem celé NHL. Mladá hvězda San Jose Sharks se s organizací domluvila na pětileté smlouvě, při které bude průměrně pobírat 18,8 milionu dolarů. Kandský tahoun Žraloků má stále platnou nováčkovskou smlouvu, nově podepsaný kontrakt tak začně platit se startem sezony 2026/27. Jak je na tom v porovnání s ostatními hvězdami NHL? Čtěte ZDE>>>
Útočník Richard Žemlička se po půl roce v zámoří vrací do Finska a pokusí se prosadit do kádru týmu SaiPa Lappeenranta. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů podepsal na severu Evropy roční smlouvu. Syn stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty odešel do Finska před třemi lety a od začátku působil v SaiPě. V minulé sezoně si připsal premiérové dva starty za seniorský tým, v prosinci se ale domluvil na odchodu do zámoří a zamířil do celku Youngstown Phantoms v USHL.
Zprávy ze dne 25. července 2026
Vedení Chicaga uvažuje o možnosti nabídnout jednodenní smlouvu bývalému dlouholetému kapitánovi týmu Jonathanu Toewsovi, jenž před více než měsícem ukončil kariéru v NHL. Znamenalo by to, že osmatřicetiletý člen prestižního Triple Gold Clubu uzavře aktivní dráhu jako hráč Blackhawks a nikoliv Winnipegu, kde odehrál minulou sezonu. Informoval o tom web soutěže.
Útočník Cole Sillinger podepsal v NHL novou tříletou smlouvu s Columbusem. Podle serveru Sportsnet si díky ní zajistil celkový příjem ve výši 13,875 milionu dolarů (přibližně 335 milionů korun). Třiadvacetiletý Kanaďan, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, nemusí díky dohodě k arbitráži.
Švýcarský gólman Akira Schmid podepsal dvouletou smlouvu s Floridou. Podle serveru puckpedia.com vynese kontrakt Schmidovi celkem čtyři miliony dolarů (téměř 85 milionů korun).
Zprávy ze dne 23. července 2026
Český obránce Max Pšenička uzavřel tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem, který si devatenáctiletého pražského rodáka vybral při loňském draftu ze 46. místa.
Americký útočník Patrick Kane se vrací do Chicaga, kde odehrál převážnou část své bohaté kariéry. Potvrdily se tak spekulace uplynulých dní. Útočník podepsal s Blackhawks dvouletou smlouvu na osm milionů dolarů ročně.
Zprávy ze dne 22. července 2026
Český obránce Mikuláš Hovorka podepsal roční dvoucestnou smlouvu s týmem Florida Panthers a i v příští sezoně se bude snažit prosadit do NHL. Pětadvacetiletý bek si podle webu puckpedia.com, který o dohodě informoval, v případě působení v elitní soutěži může vydělat maximálně 850.000 dolarů. Pokud bude hrát Hovorka v nižší AHL, přijde si na 100.000 dolarů.
Zprávy ze dne 21. července 2026
Obránce John Marino prodloužil o osm let smlouvu s Utahem. Kontrakt vstoupí v platnost v sezoně 2027/28 a devětadvacetiletému hokejistovi ročně vynese 6,75 milionu dolarů. Informoval na tom web NHL. Marino v uplynulém ročníku odehrál 80 zápasů a zaznamenal osobní maximum 36 bodů za čtyři branky a 32 přihrávek. V hodnocení plus/minus obsadil v základní části s bilancí +42 dělené páté místo. V Utahu působí s českým brankářem Karlem Vejmelkou.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Hvězdný útočník Connor Bedard bude v NHL pokračovat v Chicagu. Jednadvacetiletý Kanaďan podepsal s Blackhawks pětiletou smlouvu na 75 milionů dolarů (1,59 miliardy korun).
Zprávy ze dne 17. července 2026
Obránce Jamie Drysdale před plánovanou arbitráží podepsal s Philadelphií novou čtyřletou smlouvu na 26 milionů dolarů. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan si ročně vydělá 6,5 milionu.
Někdejší juniorský mistr světa Drysdale v minulé sezoně NHL odehrál 78 zápasů a 32 body za osm gólů a 24 asistencí si vyrovnal kariérní maximum. Celkově za svůj první tým Anaheim a Philadelphii nastoupil torontský rodák v elitní lize k 295 utkáním a připal si 102 bodů (25+77).
Útočník Connor McMichael spojil svoji budoucnost se St. Louis. S vedením Blues podepsal šestiletou smlouvu na 40,5 milionu dolarů (přibližně 850 milionů korun) a vyhne se díky tomu arbitráži.
Útočník Kirby Dach podepsal novou roční smlouvu s Montrealem na 3,6 milionu dolarů (přibližně 75 milionů korun). Pětadvacetiletý kanadský centr, jenž byl chráněným volným hráčem, díky tomu nemusí k arbitráži.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy, bude chytat v německé lize za Straubing Tigers. Šestadvacetiletý jihlavský odchovanec strávil v Americe sedm sezon, v NHL ale nastoupil jen ve dvou zápasech za New York Islanders. V uplynule sezoně působil na farmě San Jose.
Řadí se mezi výrazné tváře NHL z přelomu tisíciletí. Jamie Langenbrunner jako útočník stihl v v nejlepší hokejové lize světa odehrát přes jedenáct stovek zápasů a dvakrát pozvedl nad hlavu Stanley Cup. V padesáti letech mohl vyhlížet podobně úspěšnou kariéru syna Masona. Jenže obránce, jehož služby si na draftu před lety zajistil Boston, se rozhodl jít jinou cestou. Po studiu na univerzitě ukončil hokejovou kariéru dřív, než pořádně začala. Více čtěte ZDE >>>
Útočník Trevor Zegras se po životní sezoně a před plánovanou arbitráží dohodl na čtyřleté smlouvě s Philadelphií. Flyers uvedli, že s chráněným volným hráčem podepsali kontrakt na 36,5 milionu dolarů. Pětadvacetiletý Zegras byl do Philadelphie vyměněn loni v červnu z Anaheimu. Ve své první sezoně u Letců zaznamenal kariérní maxima v gólech (26) a bodech (67) a pomohl týmu s brankářem Danielem Vladařem ukončit pětileté období bez play off.
Útočník Cole Perfetti podepsal v NHL nový, pětiletý kontrakt s Winnipegem na celkem 30 milionů dolarů (více než 630 milionů korun). Čtyřiadvacetiletý Kanaďan byl chráněným volným hráčem a díky dohodě se vyhne arbitráži. Perfetti nastoupil v minulém ročníku do 68 utkání a připsal si 32 bodů za 12 gólů a 20 asistencí. Po sezoně mu skončila dvouletá smlouva, podle níž mu náleželo ročně 3,25 milionu dolarů. Nyní se může těšit v průměru na šest milionů dolarů za sezonu.
Zprávy ze dne 15. července 2026
Kanadský útočník Anthony Mantha po životní sezoně v dresu Pittsburghu bude v kariéře pokračovat v New Jersey. Devils budou pro jednatřicetiletého hokejistu šestým působištěm v nejlepší lize světa. Klub oznámil, že s hráčem podepsal dvouletou smlouvu s celkovým příjmem 9,5 milionu dolarů (201 milionů korun).
Zprávy ze dne 14. července 2026
Český brankář Filip Růžička podepsal podle serveru puckpedia.com tříletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si osmnáctiletého gólmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa.
Útočník Peyton Krebs, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, podepsal novou, čtyřletou smlouvu s Buffalem. Zajišťuje mu celkový příjem 18 milionů dolarů (přes 380 milionů korun), pětadvacetiletý hráč díky dohodě nemusí k arbitráži.
Obránce Braden Schneider podepsal novou roční smlouvu s New York Rangers na 5,5 milionu dolarů (přibližně 117 milionů korun). Čtyřiadvacetiletý kanadský hokejista, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, se díky tomu vyhne arbitráži.
Zprávy ze dne 10. července 2026
Obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, v níž letos debutoval, vydělá si 850 tisíc dolarů. Na farmě v AHL v Iowě by bral 110 tisíc dolarů.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Hokejový obránce TomášGalvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem tříletou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezonu ještě zůstane v Liberci.
Švédský útočník Leo Carlsson bude v NHL i nadále oblékat dres Anaheimu a jednadvacetiletý centr se stal nejlépe placeným hokejistou ligy. S vedením kalifornského klubu podepsal pětiletý kontrakt na celkem 90 milionů dolarů (téměř 1,9 miliardy korun). V průměru díky tomu vyinkasuje od nové sezony 18 milionů dolarů (přibližně 380 milionů korun) ročně. Více za jediný ročník nikdo v historii NHL neobdržel. Klub o dohodě informoval na webu.
Zprávy ze dne 8. července 2026
Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v Pardubicích vrací do zámoří. Osmadvacetiletý bek podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose.
Do zámoří se Hájek může přesunout díky tomu, že mu Pardubičtí vyšli vstříc při žádosti o uvolnění a přerušení stávající smlouvy.
„Jeho rozhodnutí plně respektujeme a tuto šanci mu přejeme. Je to pro něj velká osobní i hokejová příležitost. Je skvělé, že i v konkurenčním prostředí, které Dynamo nabízí, zde hráči odehrají nějaký čas, mohou se rozvíjet a dokážou se pak vracet zpátky do NHL,“ uvedl na webu úřadujících domácích šampionů sportovní ředitel klubu Petr Sýkora.
Dynamo však zároveň nechává Hájkovi prostor pro případný návrat. „S Liborem jsme domluvení, že pokud by mu angažmá v zámoří z jakéhokoliv důvodu nevyšlo podle představ, má u nás dveře vždy otevřené a může se vrátit zpět do Dynama,“ doplnil Sýkora.
Útočník Claude Giroux odehraje i následující ročník NHL v Ottawě. Osmatřicetiletý kanadský hokejista uzavřel s vedením Senators podle klubového webu smlouvu na dva miliony dolarů, jeho plat může nicméně díky bonusům vzrůst až na pět milionů.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Kariéra Davida Kämpfa v NHL je prozatím u konce. Zkušený český centr podepsal tříletou smlouvu s Litvínovem. Po devíti sezonách strávených v nejlepší lize světa se tak odchovanec Chomutova vrací na severozápad Čech. Oblékal dres Chicaga a Toronta, rodák z Jirkova patřil i Washingtonu a později jeho podpisová práva získalo Buffalo. Česko reprezentoval na třech mistrovstvích světa a letošních olympijských hrách. VÍCE ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. července 2026
Slovák Šimon Nemec uzavřel po příchodu do Calgary s vedením Flames pětiletou smlouvu na 36,25 milionu dolarů. Uvedl to web NHL. Někdejší dvojku draftu získal kanadský klub na konci června z New Jersey.