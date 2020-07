Patrik Schick a jeho nevěsta Hanička. Miminko na cestě?!

Fotbalový snajpr Patrik Schick se svojí nádhernou Hany pár vteřin poté, co se z nich stali manželé • Instagram

Mercedes Patrika dorazil k bráně do luxusního zámeckého prostředí krátce po poledni • Martin Hykl, Martin Sekanina (Blesk)

Kdo měl unavené nožky, mohl vklouznout do připravených žabek • Instagram

Svatba Patrika Schicka s Hanou Běhounkovou by se neobešla bez baru • Instagram

Na svatbě Patrika Schicka s krásnou nevěstou Haničkou bylo vše sladěno do posledního puntíku • Instagram

Nevěstě Haničce to slušelo nármaně • Instagram

Přibude do rodiny Schickových co nevidět nový člen? Svatební foto mnohé odhalilo... • Koláž VIPsport

První indicie se objevila na pohádkové veselce, která se konala na zámku Bon Repos ze známého z pořadu Peče celá země, už ve svatebním slibu českého reprezentanta ve službách Lipska. „Buď mi manželkou na celý život. Buď mi tou nejlepší kamarádkou. Buď maminkou našich dětí,“ prosil Patrik svoji lásku.

Pochopitelně mohl myslet výhledově do budoucna, jenže… Pokud se pozorně zadíváte na svatební záběry, na některých to vypadá, že košaté nevěstiny šaty by mohly částečně sloužit k zamaskování těhotenského bříška.

Hanička má totiž jinak postavičku jako lusk a dávalo by tak smysl, že by spíš volila takové, které by její figuru zdůraznily. Nad podivným výběrem se navíc pozastavuje i módní policistka Blesku Inna T.

A koneckonců, pokud by nová paní Schicková opravdu byla v jiném stavu, šla by tak ve šlépějích Páťovy sestry, která se vdávala loni v srpnu a v březnu přivedla na svět syna Elliota. Bude mít brzy Patrik nástupce?