Petra Kvitová promluvila o přepadení: Jsem otřesená, ale šťastná, že žiju

Petra Kvitová se zloději, který údajně z bytu ukradl pět tisíc korun, snažila bránit a přitom utrpěla řezné rány na levé ruce. Poškozené může mít i šlachy. „Teď je pro mě hlavní, aby doktoři zjistili, jak je na tom moje ruka. Věřím jim a věřím, že to dobře dopadne, mám tu nejlepší péči a jsem ve spojení se svými nejbližšími,“ ujistila česká tenistka znepokojené fanoušky.

Před prostějovským domem Kvitové stojí policejní vozy.







Vedle oficiálního prohlášení přes mluvčího oslovila tenistka fanoušky i na Twitteru. "Jak jste možná slyšeli, napadla mě v mém bytě osoba s nožem," psala anglicky. "Při pokusu se bránit mi ošklivě zranil levou ruku. Jsem otřesená, ale šťastná, že žiju," přiznala.

"Zranění je těžké a musím navštívit specialistu, ale jestli o mně něco víte, tak to, že jsem silná a zabojuju s tím," slíbila Kvitová.

In my attempt to defend myself, I was badly injured on my left hand. I am shaken, but fortunate to be alive. The injury is severe and I will — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 20, 2016

„To nejhorší už mám za sebou. Ještě jednou díky, že na mě myslíte. Nebojte se o mě!“ vzkázala Petra Kvitová.

Je to šokující, říká Šafářová

Úterní události zasáhly i její kamarádku a fedcupovou spoluhráčku Lucii Šafářovou. „Je to strašný, nevím ani, co k tomu říct, protože to jsou věci, které jsou hrozně šokující pro nás pro všechny,“ jen těžko hledala slova.

Lucie Šafářová se v úterý podepisovala v Brně malým fanouškům, myšlenky ale měla někde jinde... • Foto ČTK

„Nic takového by se dít vůbec nemělo, a to mluvím i obecně. To, co se stalo v Berlíně, co se stalo Petře. Je to šokující,“ uvedla Šafářová na charitativní akci v Brně. Pro tenistky, které si vydělávají na živobytí na turnajích po celém světě, je hrozba teroristických útoků hodně znepokojivá.

„Je to hrozné. Člověk se samozřejmě bojí v dnešní době cestovat, vystupujeme na obrovských sportovních akcích a vždycky jsou tam pochyby. Pořadatelé dělají všechno pro navýšení bezpečnosti, dělají větší a větší opatření, ale… to co Petře se může stát komukoliv z nás, fakt je to hrozné. Mám z toho husí kůži,“ přiznala Lucie Šafářová.