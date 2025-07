Biatlonistka Dahlmeierová (†31) je mrtvá: Záchranu vzdali, bylo to její přání!

Nikdo se nechtěl vzdát naděje, ta teď ale bohužel definitivně vyhasla. Bývalá biatlonistka, velká soupeřka Gabriely Soukalové, Laura Dahlmeierová (†31) při výstupu na horu Laila Peak přišla o život. Německé tiskové agentuře to sdělil její management.

Nejhorší možný scénář se naplnil. Laura Dahlmeirová při výstupu na pákistánskou horu Laila Peak přišla o život. Smutnou zprávu sdílel agentuře DPA management sedminásobné mistryně světa a dvojnásobné olympijské šampionky. „Na základě zjištění z přeletu vrtulníku a svědectví její partnerky o vážností jejího zranění se dá předpokládat, že Laura Dahlmeierová zemřela okamžitě," píše se v prohlášení. „Vyzvednutí jejího těla by bylo v náročných podmínkách se sesuvem kamení a změnami počasí na Laila Peaku příliš riskantní a tedy i neuskutečnitelné."

Z textu vyplývá, že šlo o poslední přání biatlonistky. „Byla výslovná a podpisem stvrzená vůle Laury Dahlmeierové, aby nikdo v případě, jako je tento, neriskoval pro její záchranu život. Jejím přáním bylo, aby bylo její tělo ponecháno na hoře," uvedl manažerský tým. O respektování poslední vůle Dahlmeierové požádala i její rodina.

Detaily tragédie

Informaci o nehodě, při které Laura zemřela, vyšla najevo v úterý. Během pondělního sestupu Dahlmeierovou a její parťačku Marinu Kraussovou zastihla během slaňovacího manévru kamenná lavina, která biatlonovou legendu smetla. Kraussová, která vyvázla bez zranění, přivolala pomoc, kvůli počasí ale nemohl na místo vyrazit vrtulník. Přeživší se snažila ke kamarádce dostat, když však neměla žádnou odezvu a zhoršovaly se podmínky, rozhodla se sestoupit níže.

Akci komplikovaly složité povětrnostní podmínky kolem hory, kde panovala špatná viditelnost a déšť. V úterý pátrací vrtulník přes místo neštěstí přeletěl a záchranáři uvedli, že neobjevili žádné známky života. Ve středu už helikoptéra kvůli špatnému počasí nevzlétla a pátrání po Dahlemeirové mělo pokračovat pozemní cestou. Nakonec bylo ale i to ukončeno.

Horolezecká legenda Reinhold Messner už dříve v souvislosti s hrůznou situací popsal, jak to při kamenných lavinách vypadá. „Kvůli globálnímu oteplování máme více padajících kamenů než dříve,“ vysvětloval Ital, podle kterého je to v takových chvílích přímo krupobití. „A každý, kdo se pod nimi zasekne, má malou šanci na přežití," zhodnotil trpce s vírou v to, že se Lauru podaří zachránit. Jen s odstupem několika hodin pak přišla smutná zpráva o tom, že tragédie měla nejhorší možný konec...