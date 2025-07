Štastný Koubek: Stáli jsme v rohu u zdi. Zeljkovič může být dobrý hráč

Ukázal tým v tomhle zápase charakter?

„Můžu to nazvat tak, že to byl jeden z největších plzeňských večerů, už třetího roku působení Plzně v Evropě. Zápas byl speciální v tom, že jsme před ním byli v situaci, se kterou jsme se setkali jen jednou, na jaře v odvetě proti Laziu (Plzeň doma v prvním osmifinále Evropské ligy prohrála 1:2). Věděli jsme, že stojíme v rohu u zdi. Vždycky hráčům říkám, že v takové chvíli musí zaútočit. Jako to dělá zvířátko, které v takové chvíli kousne, myslím, že je to krysa. Nenechá si to líbit. Měli jsme filozofii, že to tady zlomíme za každou cenu.“

To se vám nakonec po dramatickém průběhu povedlo.

„Změnili jsme trošku způsob hry oproti domácímu zápasu, všechno jsme zjednodušili. Hlavně první poločas, kdy jsme použili hodně nakopávaných míčů do prostoru, kde jsme cítili, že bude mít soupeř problém. To se nám dařilo. Velkou komplikací byla inkasovaná branka v úvodu, nepohlídali jsme si standardku. Ale do zápasu jsme šli připraveni i na tento moment. S tím, že budeme mít v hlavách jenom to, že zápas potřebujeme vyhrát. Když prohráváte ve třetí minutě nula jedna, je to v tu chvíli skoro jedno. Pořád to můžete zvládnout. Takhle jsme na to šli. Nepočítat nějaké skóre. Když se stane malér, že dostaneme branku, otočíme to, je to pořád jenom nula jedna a vyhrajeme. Psychologická příprava šla tímhle směrem, kluci to pochopili a gól je nerozhodil. Pokračovali v tlaku na soupeře, zvolili jsme kvůli tomu i silovější, vyšší sestavu. Měli jsme za úkol získávat co nejvíc odražených míčů, soupeř měl s tímhle pojetím od začátku problémy.“

Zápas se pak zlomil ve druhé půli.

„V ní už to bylo od nás víc kombinační. Zdůrazňuji, že Servette má vynikající, rychlé hráče dopředu. Pokud nezískáváte vypadnuté balony, zavání to rychlými protiútoky, k tomu také docházelo. Naše zbytková obrana si s tím velice slušně poradila a skončilo to jedinou brankou ze standardky. Klobouk dolů před hráči.“

V základu dostal šanci Zeljkovič, který nakonec dostal červenou. Jak okomentujete jeho výkon?

„Hrál takový zápas určitě prvně v životě, doteď za nás nehrál celé ostré utkání, v prvních kolech sbíral pouze nějaké minuty. Musím ho pochválit, zhostil se toho dobře. Je tam výhrada k červené kartě, i když je tam názor, že to bylo moc přísné, ale budiž, rozhodčí to odpískal. Až na tenhle moment v mých očích obstál. V prvních momentech se trošku chytal, potom plnil to, co měl za úkol. Děláme s ním individuální tréninky, ještě musí zapracovat na intenzitě, koordinaci. Ale vnímá to, každý týden dělá posun, myslím, že to může být dobrý hráč.“

Když jste viděl postupovou radost hráčů. Je to důvod, proč člověk tuhle práci dělá?

„Mám velkou radost, nebudu něco zakrývat. Jsme minimálně v Evropské lize, to je velký úspěch. Nebyl to lehký protivník, radost s hráči si člověk opravdu užije. Hlavně jsem rád, že se naše evropská nit nepřerušila, že pokračujeme v naší éře, držíme se tam. Určitě neděláme ostudu a třeba i tímhle vítězstvím přispíváme českému koeficientu, věřím, že k němu ještě přispějeme.“

Jde o jeden ze zásadních okamžiků sezony?

„Hrát Evropu je skvělé. Dobře víme, že v kombinaci s ligou to není jednoduchá záležitost. Tuším, kam míříte. Určitě nás to bude stát spousty sil, zátěž musíme dřív nebo později rozkládat do širšího kádru. Tentokrát si myslím, že kádr máme do šířky k rozkládání.“

Jak jsou na tom hráči se silami po takovém zápase? Už v sobotu vás čeká zápas v Mladé Boleslavi, v úterý první duel v Glasgowě proti Rangers.

„To je dobrá otázka. Hráči vypadali v euforii dobře, ale program je vražedný. Nevím, jestli vůbec mám vybalovat tašky, není vůbec na nic čas, ani na nastudování soupeře. Všiml jsem si, že některé asociace to klubům ulehčí a v tu chvíli jim ligové kolo odloží. U nás je to automaticky jenom v případě play off o postup do Evropy. Některé asociace to dělají i v jiné fázi kvalifikace, aby mužstvu v zájmu fotbalu celé země co nejvíc pomohli. Je to téma k zamyšlení, uvítal bych, pokud by tahle možnost byla.“