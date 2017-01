Pešta důležitý zápas v UFC prohrál. V prvním kole neustál škrcení

Jediný český zástupce v nejprestižnější MMA organizaci světa Viktor Pešta nestačil v souboji těžký vah na ruského bojovníka a zápas prohrál. Do boje s o třináct let starším Alexejem Olejnikem vstoupil dobře, rychlý nástup svého protivníka ustál bez potíží. Podle očekávání se ruský bijec snažil brzy dostat na zem, kde by mohl předvést své silné stránky, Pešta se ale prvnímu pokusu o takedown úspěšně ubránil.

Olejnik je považován za přeborníka ve škrcení, což předvedl i trochu netradičně v postoji. Po necelých dvou minutách prvního kola se mu ovšem už podařilo dostat Peštu na zem. Šestadvacetiletý český bojovník zpočátku odolával úspěšně, dostal se do výhodné pozice a sérií ran způsobil svému protivníkovi na čele tržnou ránu.

VIDEO: Podívejte se, jak Pešta prohrál s Olejnikem:

Ruský MMA veterán přezdívaný "Hroznýš královský" se ovšem nenechal zaskočit. Přestože byl na zádech, nasadil Peštovi Ezekiel Choke, tedy jeden z typů škrcení. Dobře provedené chycení český bijec dlouho nevydržel a hodně otřesený brzy zápas odklepal.

Olejnik tak potvrdil svou roli přeborníka v submisi (boj na zemi), ze svých 51 profesionálních výher tímto způsobem vyhrál ve 41 případech. Technikou Ezekiel Choke zápas skončil už pojedenácté, v UFC se mu to podařilo poprvé a stal se navíc historicky prvním bojovníkem, kterému se v této organizaci podařilo tímto chvatem vyhrát.

Pro Viktora Peštu byla prohra zřejmě klíčová. Přestože má v UFC smlouvu ještě na jeden zápas, může třetí porážka v řadě znamenat jeho konec v této prestižní MMA organizaci, ve které z pěti zápasů vyhrál jen jeden.