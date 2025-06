Chovanec se obul do Sparty: Divadlo, vyhaslé oči… Vysmál se hráčům

Legendární Jozef Chovanec (65) toho moc nenamluví, ale v Desítce Pavla Horvátha na Radiožurnálu se rozpovídal o Spartě.

Co říká na návrat trenéra Priskeho? „Poslední dobou se hledal viník. Proběhlo všechno, od Rosickýho jednoho, druhýho... Teď jsou všichni jakože happy, přišel Brian, jak říkají, tak to bude dobrý. Koukám na ta videa a říkám si: Vy s*áči, vždyť za to můžete vy, ne Friis!“ obul se do hráčů a pokračoval: „Chodím na zápasy, ale kolikrát nevydržím do konce. Nevidím tam tolik kvality, asi mám jiné nároky. Přijdu dřív, sleduju i rozcvičení, emoce. Já viděl vyhaslé oči, jindy přehnanou agresi, divadlo, nezvládání situace…“

Ani jeho výhled není optimistický… „Teď na ně bude obrovský tlak, bude to strašně těžký. Za měsíc mají nejtěžší zápasy a ono nefunguje: Půl roku jsem nic neplnil, tak teď měsíc zaberu a ono to půjde! Sport tě dokáže vytrestat. Takže toho se obávám, i když jim přeju co nejlepší výsledky.“