Plíšková o slávě i Hrdličkovi: Na Michala si zasedli, ale on mi pomáhá

Po finále US Open jste v kurzu. Cítíte, že s vámi na turnaji zacházejí jinak? Že si vás jinak považují?

„Trošku jo. Nejvíc se změnil zájem médií. Dřív jste o mě měli zájem jenom vy Češi. Teď mi rozhovory zaberou třeba i hodinu.“

Ještě něco se změnilo?

„Častěji hraju na větších kurtech, které mám ráda. To je fajn. Spíš mě naštve, když mě strčí na nějaký malý.

Přináší pozice hvězdy nějaké další výhody, nebo jenom povinnosti?

„Výhody v tom nevidím. Taková Serena si asi diktuje, kdy přesně nastoupí. A dost často je jí vyhověno. To já určitě nemám v plánu, pokud nemám nějaké zranění. Program nechávám na organizátorech.“

A co shánění kurtů na tréninky? Není to pro hráčku TOP 10 snazší?

„No jo, máte pravdu. Tady v areálu je pět kurtů na trénink a já se na ně pokaždé dostanu. V tom mají nasazení prioritu.“

Musejí se ale také odvděčit rozličnými propagačními akcemi. Je to pro vás zábava, nebo nuda?

„Přibývají, záleží na denním programu. V Brisbane měli první čtyři nasazení hodně akcí. Chodíte zdravit sponzory. Jdete do města, fotíte se. Dáváte rozhovory, účastníte se dětských dnů.“

Vnímáte, že děláte reklamu tenisu?

„Takhle to úplně neberu. Musím splnit svoje povinnosti a moc nad tím nespekuluju. Každá hráčka si nejradši udělá svoje věci a odjede z kurtů. Nikdo nemá tyhle aktivity úplně v lásce, ale beru to, jak to je.“

Pět týdnů bez něj a už začíná krize, přiznala Plíšková

V Austrálii se potrpí na pózování se zvířaty. Už jste měla v náručí koalu?

„Neměla. V Brisbane nás jednou vzali do zoo ke klokanům a už bych asi znovu nemusela. Nejsem zrovna milovník zvířat.“

Cítíte, že jste známější, i na ulici?

„Asi jo. V Melbourne jsou na nás lidi zvyklí. Neztratíme se ve městě jako v New Yorku. Větší pozornost ale cítím až na tenise. Ale nedá se to srovnat s tím, co je doma. Hodně tomu pomohl Fed Cup. Taky úspěch na US Open. Hodně budíme pozornost, když jdeme se ségrou. A nejvíc, když se někde objevím s Michalem (přítelem Hrdličkou). Je výrazný typ, s ním se neschovám.“

Berete slávu jako nutné zlo?

„Asi jo. Když jsou výsledky, přichází pozornost. Ne že by mi vyloženě vadila, ale zároveň ji nevyhledávám. K tenisu patří, ale nemusím být všude. Radši budu doma.“

Říkáte si s Michalem, že radši někam nepůjdete?

„Vždycky říkám, že se mi nechce. A on, od té doby, co je se mnou, taky nikam nechodí. Nemá úplně na výběr. Jak nemá ideální mediální obraz, nikam se radši necpe.“

Vadí vám to?

„Jo, vím o tom své. Nepotřebuju nikomu nic vysvětlovat. Okolo něj se nic neděje, přesto si o něm bulvár vymýšlí nesmyslné články. Asi si na něj zasedli. Někdo to odnést musí.“

Jeho podpora vám na turnajích ale svědčí.

„Asi jo. Poprvé se mnou byl v Nottinghamu, pak v Cincinnati. Na obou turnajích jsem získala titul. Cítím se v pohodě. Čtyři pět týdnů bez něj už je těžší. Začíná krize. Přiletěl za mnou sem do Melbourne, jsem ráda.“

Čím vám jeho přítomnost nejvíc pomůže?

„Je bavič. Když jdeme na večeři, je s ním legrace. Teď mám v týmu tři chlapy, bavíme se dohromady. Nikdy nám nedojdou témata. Sedíme si. Nejsem sama na pokoji. Pustíme si film, můžeme probrat věci, o kterých nemluvím se ségrou, ani s trenérem. Navíc se už vyzná i v tenise, sleduje úplně všechno, takže mluvíme i o tenise.“