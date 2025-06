Tomáška (†11) zabil mozkožrout: Překvapivá reakce Sagana

Nejen Slovensko zasáhla smrt malého Tomáška (†11). Při běžném plaveckém výcviku se nakazil amébou, která se mu dostala do mozku a zabila ho. Tato smrt otřásla i bývalým cyklistou Petrem Saganem (35).

Otec sedmiletého Marlona vyjádřil lítost rodině. „Mrzí mě, že se to stalo, je to hrozná zpráva, neštěstí, ale takový je život. Člověk nikdy neví, co mu přinese. Velmi mě to mrzí, hlavně kvůli rodině, která přišla o chlapce,“ řekl pro Jeden deň Plus. V rozhovoru ohledně strachu rodičů o jejich děti apeloval na to, aby maminky a tatínci nebyli přecitlivělí.

„Život nám přináší pěkné i zlé věci, a bohužel, nedá se na to povědět nic pozitivního. Nikdo si nezaslouží, aby zemřel tak mladý, ale když bych se měl bát každé jedné věci, jako otec nebo jako člověk, tak bych proležel celý život v posteli,“ zhodnotil svůj vztah ke strachu.

On sám upřednostňuje prožitky života nad bojácností ze žití. Jde zkrátka do všeho po hlavě. „Myslím si, že je potřeba žít naplno a užívat si všechno, co se okolo nás děje, vnímat věci a zamýšlet se nad tím proč se děje,“ pokračoval ve svých myšlenkách.

„Jako otec se o Marlona samozřejmě bojím, ale dítě musí i spadnout, musí se naučit vyhodnotit situaci, aby ji příště neudělalo. Marlon už je takový odolnější. Mnohokrát spadl a už ani nepláče. Záleží samozřejmě, jak spadne, ale není takový, že by se bál pádu,“ popsal svůj přístup k rodičovství. Jeho syn podědil cyklistické geny, když Sagan dříve prozradil, že se naučil již ve dvou letech na kole. Snad těch pádů tedy nebude hodně.