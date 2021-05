Záběry jeho prapodivných pohybových kreací zaplavily sociální sítě. Lajnový rozhodčí Petr Blažej (38) během nedělního utkání Slavia – Plzeň před hlavní tribunou do jakéhosi jen jemu známého rytmu kroutil rukama, plácal sám sebe po zadku, ocitl se na hrací ploše a dupal do trávníku.

Choval se, jako by si něco šlehnul. Těm, kdo shlédli nahrávku, asi notně polechtal bránice, ovšem diváci na ochozech na něj řvali: „Feťáku.“ Ne, to vážně nebyla práce pomezního rozhodčího za svazovou prémii 15 000 korun. To bylo něco jako tanec indiánského šamana. Proto Blažej vše vysvětloval Blesku.

Fanoušci na vás křičeli, že jste feťák. Měl jste něco?

„Vím o tom, to video jsem viděl, ale mám čisté svědomí. Vždyť jsem tam byl autem. Řídil jsem.“

Ale ty vaše pohyby. Třeba jste se plácal po zadnici.

„Chápu, že to působilo podivně, ale kdo mě zná, tak ví, že jsem rozevlátý. Syn je na tom stejně, je v tom po mně. Zápasy prožívám jako v transu. Vím, že s tím mám problém, musím se to pokusit změnit, ale nechtěl bych být hodnocený jen za těch čtyřicet vteřin videa, vždyť jsem v tom zápase neudělal žádnou chybu.“

Divné to vážně bylo. Jste předseda Kladenského okresního svazu. Budete ve čtvrtek opravdu kandidovat do výkonného výboru Středočeského krajského svazu?

„Kluby mě prosily, abych do toho šel, ale teď nevím. Ve světle těch posledních událostí si možná udělám jiný obrázek.“