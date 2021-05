Na hřišti vládla Slavia, která vysokou výhrou 5:1 nad Plzní oslavila titul. Pozornost diváků, kteří se po dlouhé době vrátili do ochozů, však upoutal i jeden z dalších účastníků utkání. Pomezní rozhodčí Petr Blažej vyvolal na tvářích přihlížejících nejeden úsměv, ale i pochyby o svém stavu.

A o co vlastně šlo? Práce na lajně nepatří k pohybově extra záživným, ale zmíněný chlapík s praporkem si zápas dokázal značně okořenit. Jeho podivné pohyby a zvláštní gesta k pokřikujícím fanouškům zaznamenala mimořádný ohlas a video s jeho počínáním koluje po internetu. Plácání přes zadek přímo pod tribunou, podivné podupávání, neustálé pohyby rukou, to vše vzbuzuje pochybnosti o řádné přípravě na zápas.

Situaci nepřidává ani to, že je Petr Blažej předsedou Okresního fotbalového svazu Kladno. Nedávno tento post ve volbách obhájil a při čtvrteční valné hromadě do Středočeského krajského fotbalového svazu kandiduje do výkonného výboru.

Netradiční představení navíc dalo vzpomenout na jeden okamžik z jeho kariéry, který se odehrál před více jak devíti lety. Tenkrát rozhodčí Blažej před zápasem domácího poháru mezi Olomoucí a Ostravou požil dle svých slov dva panáky a během zápasu měl viditelné problémy s koordinací. Proto i tentokrát vzplanuly mezi diskutujícími dohady, zda byl rozhodčí k zápasu plně způsobilý.

Kauza z minulosti na důvěryhodnosti nepřidá. Zatím se ovšem jedná pouze o dohady diváků a je otázkou, zda bude tato »umělecká vložka« předmětem dalšího řešení či nikoliv.