Třinecký kapitán Petr Vrána si letí pro čtvrtý titul? Finále k nakousnutí!

as

Autor: as

Moc dobře ví, jak ho namotivovat! Oštěpařská dračice Nikola Ogrodníková (32) vyšpulila při soustředění v Jihoafrické republice zadeček a popřála svému miláčkovi Petru Vránovi (38), kapitánovi Třince, štěstí v extraligovém finále. To startuje už dnes!

Oceláři získali poslední tři tituly, u všech byl Vrána – v posledních dvou letech dokonce jako kapitán. A tuze rád by potřetí v řadě zvedl nad hlavu trofej pro vítěze jako první. „K úspěchu vede disciplína!“ burcoval při play off. Na konci semifinálové série s Pardubicemi se ale zranil a není jisté, zda dnes půjde do akce.

Nicméně jeho Nikola mu dodává sílu! Kousek od Johannesburgu honí kondici, přesto si našla čas na sexy fotky z bazénu. „Dobíjím baterky před posledním týdnem tréninku,“ vzkázala. Na případné finále číslo pět už bude v hledišti a nepochybuje, že s Petrem budou slavit další titul.