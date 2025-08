Liga očima fanoušků: Chorý vyhodil rok práce z okna, vykvete nový Šulc. Vindahl...

Oblíbený výlet už nemáme. Marodku ano

Sobotní odpoledne se zhruba pět stovek Klokanů vydalo na oblíbený výlet do Teplic. Byl to první výjezd sezony čili královská disciplína fanouška. Příjemná doprava, fajn město a hlavně výsledkově se Bohemce Na Stínadlech celkem daří. Tudíž, naprosto logicky, si výprava dělala ambice na import bodů. Jak už to ale tak bývá, realita byla úplně jinde. Marodka, naprosto netaktické až šílené chování Okekeho, jenž byl po čtvrt hodině střídán, a téměř vlastní gól po střele z půl kilometru posadily na koně domácí a naopak růžovofialové (ne, nejsem toho fanouškem) úplně vymazaly ze hřiště. Za dvacet minut bylo hotovo a museli to vědět úplně všichni. Nejlépe asi trenér, který to nemůže přiznat. Lidsky mi ho bylo líto, když se podíval na lavičku a musel něco udělat. Pardon, není to bez respektu, ale na rovinu si řekněme, že se hraje na třináct až čtrnáct hráčů, a pokud někdo vypadne, je to průšvih obřích rozměrů. Debakl 0:3 je krutý a oblíbený výlet už nemáme, ale třeba se někomu otevřou oči a peněženka. Trenér by to jistě uvítal… Klokani bojují!

Vít Lukeš. 33 let, živnostník