Muchová relaxuje na jachtě: Prdelka v Dubaji

Konec roku jí vyšel náramně, vrátila se mezi elitu, ale kvůli zranění odpískala reprezentační výlet do Málagy. Tenisová hvězda Karolína Muchová (28) si místo toho užívá v prosluněných Emirátech.

Naposledy se pochlubila sexy fotkou, jak si to štráduje po jachtě a hledí na panorama Dubaje. „Když vás zavolá kapitán,“ připsala ke snímku. Kéž by ta pohoda trvala věčně, jenže co nevidět tu zase bude ta otravná kondiční příprava...