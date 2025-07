Drsná zpověď Pastrňákovy mámy o jeho tátovi (†51): Podraz s alimenty!

Že žila takříkajíc z ruky do huby a počítala každou kačku, je o mamince nejlepšího českého hokejisty Davida Pastrňáka (29) notoricky známo. Teď paní Marcela zveřejnila další šokující detaily ze života samoživitelky – a je to silné kafe!

»Mama Pasta« se rozpovídala v podcastu Nory Fridrichové. Životní partnerka televizního komentátora Záruby skrze projekt Šatník podává pomocnou ruku právě těm, kteří zůstali na výchovu dětí sami. To v rodině hvězdy Bostonu s roční mzdou v přepočtu skoro 180 milionů Kč a autora zlatého gólu z loňského domácího šampionátu v Praze se neměli moc čeho chytit.

Marcela Ziembová teď Noře otevřeně pověděla, jak to měla s Milanem Pastrňákem (†51): „Davídkův táta, ať je mu zem lehká, byl darebák odjakživa. Jsem ráda, že jsme se nevzali, protože by asi ne já, ale spíš David by za něj platil hodně dluhů.“

Udání na policii

Bývalý hokejista podlehl rakovině v květnu 2013. „Platil alimenty 1500 korun za měsíc, a když onemocněl, tak si zažádal o snížení na 100 až 500 korun. Příspěvky na hokej přitom byly 800. Soudkyně mi řekla: Za to si můžete sama, že jste dítě dala na tak nákladný sport. To mně úplně vyrazila dech. Tak já říkám: Má teda dělat bordel v Havířově, jo? Soudkyně byla na straně toho pána, tak nám dali 500 korun,“ pokračovala Pastrňákova máma. Nakonec musela jít na policii bývalého muže udat, protože výživné neplatil. O čem ještě mluvila?

Skok z mostu

„Černé myšlenky jsem měla několikrát. Jednou jsem byla psychicky v p*deli, že jsem neměla ani na svačinu pro kluky. Stála jsem na mostě u nás v Havířově, tam jezdil vlak. Jenže to si člověk řekne: Nojo, co tím vyřeším, že to udělám? Pomůžu sobě, ale kam půjdou děti? Tak jsem neskočila.“

Pár facek přes p*del!

„Byla jsem drsná máma, uzlík nervů. Odnesli to kluci. Zavřela jsem se do koupelny, sedla si do prázdné vany – a tam bulela. Byla jsem naštvaná na sebe, že jsem jim párkrát dala přes prdel. Většinou, když byly nějaké nenadálé výdaje. Ale nebylo to, že bych je mlátila hlava nehlava.“

Sedřená jako borůvka

„Byla jsem z práce sedřená jako borůvka. Dělala jsem hodně načerno. Zaměstnání jsme měla na čerpací stanici, prodávala jsem vína za 30 Kč na hodinu, ráno ve čtyři ráno chodila uklízet do místní pizzerie, balila jsem svíčky, čistila komíny. Z benzínky mě vyhodili v roce 2014, když byl David draftovaný, že prý už nepotřebuju práci, tak jsem nastoupila jako noční hlídačka. Pak jsem prchla do Prahy.“