Kouče Růžičku zpovídala manželka Maruška: Ostrý vzkaz jeho dětem!

Posadil se do černé sesle a čekal, co bude! A bylo. Od ženy Marušky dostával kouč Vladimír Růžička (61) v podcastu Bez obalu otázky na tělo.

Ne, tady se »Růža« necítil komfortně jako v hokejové kabině. „Leze to ze mě, jak z chlupatý deky,“ přiznal kapitán zlatých hochů z Nagana.

Musel se přemoct. Před svojí láskou vzpomínal třeba na životní pusu, kterou si dal s první manželkou Evou, jež v únoru 2016 podlehla rakovině. Nebo se zamyslel nad životem s o 25 mladší partnerkou. „Co ti to dalo? Je to jiný, než když máš vedle sebe někoho stejně starého?“ vyzvídala tmavovláska, „No, je, no,“ souhlasil trenér bez angažmá.

Aspoň má nyní víc času na rodinu. Vyluxuje, naskládá nádobí do myčky. S šestiletou dcerou Lejlou dělá domácí úkoly. Zato s potomky z prvního manželství Evou (42) a Vladimírem (35) ideální vztahy nemá. Marušku za svoji po smrti maminky nepřijali. „To mě mrzí,“ posteskl si Růžička. „A mě už odradily tak, že je už ani poznat nechci,“ přísahala Marie.

Bude kočka? Plešatá ne!

Holky doma taťku Růžu přemlouvají, aby si mohly pořídit kočičku. „Bojíš se jí,“ dobírala si Marie svého chotě. „No, téhle kočičky se … Vypadá tak trošku divně. Vždyť je tolik pěkných, chlupatých…,“ chtěl začít hledat kompromis Vláďa. Marně. „Když nám se líbí ta plešatá,“ slyšel. „Ta je hrozná,“ ukončil debatu někdejší kanonýr.

Vláďo, bývals větší čipera!

Pro nejbližší by se rozkrájel. Od černovlásky Marušky ale dostal napůl z legrace čočku. „Když jsem tě poznala, byl jsi ještě čipera. Byla s tebou i větší sranda,“ nešetřila manžela, z něhož se podle ní stává lenoch. „Za poslední rok jsi v hlavě strašně zestárnul. Zpohodlněl jsi. Ty máš nejradši gauč. Na výlety se ti tolik nechce,“ pokračovala. „Já mám procházky rád, ale musejí trvat deset minut a ne tři hodiny,“ odvětil legendární hráč i trenér.