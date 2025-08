Ikona formule 1 Hamilton propadá depresím: Zabalí to?

O úspěch nezakopl už dlouhé měsíce, jeho přestup do nejslavnější stáje se mění v totální fiasko. Pilot formule 1 Lewis Hamilton (40) je natolik zdrcený svými výsledky, že se mluví o jeho předčasném odchodu od Ferrari!

Na jeho sedm titulů mistra světa už dávno sedl prach, za poslední čtyři sezony se jen osmkrát mihl na pódiu. Letos? Trapas! Místo avizovaného útoku na pádící mclareny šedivé výsledky, naposledy na Hungaroringu až dvanáctý flek.

„Jsem k ničemu. Tým není problém, vždyť druhý vůz je na pole position. Tým pravděpodobně potřebuje změnit jezdce,“ hlásil po zpackané kvalifikaci, kterou naopak ovládl jeho parťák Leclerc. Ten mu ve vzájemném souboji dává na frak. O den později po závodě se Brit kabonil ještě víc. „Děje se spousta věcí, které nejsou skvělé. Ale pokud už máte pocit, že...“ nedokončil větu, která vyděsila fanoušky.

Cože, Lewis snad během letní pauzy hodí ručník do ringu?! Stáj Ferrari musela jeho slova mírnit. „Chápu Lewise, je velmi náročný na tým, na mě i na sebe. Vrátí se a bude znovu bojovat. Určitě bude dál závodit,“ tvrdil týmový šéf Vasseur. „Ale jo, pořád miluji závodění,“ šeptl pak i Hamilton. Dost nepřesvědčivě...

O jeho pocitech ale ledasco vypovídá fakt, že měl Vasseur údajně povolat do motorhomu Ferrari Hamiltonova bývalého šéfa Totto Wolfa. Boss stáje Mercedes byl později vyfocen v zázemí italského týmu, kam se prý dostavil proto, aby frustovanému Britovi promluvil do duše. Podařilo se někdejšímu blízkému příteli Nikiho Laudy najít ta správná slova, která dokáží Lewise vrátit zpátky do hry?