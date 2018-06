Kdo je kráska s bílými skvrnami, která nechtěně zmátla piloty formule 1?

Modelka Winnie Harlowová krátce poté, co se dozvěděla o omylu. "Alespoň se nikdo nezranil," napsala na svém twitterovém účtu. • twitter.com

Do konce závodu v Kanadě zbývalo ještě jedno kolo, ale modelka Harlowová už mávala šachovnicovým praporem na cílové rovince. Zmatení jezdci se tak do vysílaček ptali svých kolegů na boxové zídce, co se děje, že se vlajkou mávalo dřív.

„To je přítelkyně Hamiltona, kdo mává vlajkou. Závod ještě neskončil,“ upozornili svého závodníka Vettela do vysílačky šéfové ze stáje Ferrari. Usměvavá Winnie to následně schytávala ze všech stran. Vedení formule 1 ale vyvrátilo, že by právě ona zavinila faux pas s praporem.

„Odpovědný člověk v cílové rovince si myslel, že jde o poslední kolo, tak se zeptal řídící věže, jenže oni si mysleli, že pouze konstatuje fakt, a tak mu to potvrdili,“ uvedl ředitel závod Charlie Whiting. Dívka tak jen plnila instrukce a mávala.

Winnie Harlowová se tak stala známou i fanouškům motorsportu. Slavnou je už ale několik let především díky poruše pigmentu, který se nazývá vitiligo. Černošská modelka má po celém těle bílé skvrny. Někteří stejně poškození lidé svou vadu masují, ale právě Winnie se rozhodla bojovat proti předsudkům a dobyla svět módy i se svým handicapem.

Přihlásila se do televizní soutěže krásy a zaujala několik oděvních značek, jež jí následně nabídly práci. Ze šikanované holčičky se tak stala hvězdou. Jejím přítelem je právě pilot formule 1 Lewis Hamilton, se kterým se často stýká. Neustále se spekuluje, jestli je mezi nimi něco víc, než jen pouhé přátelství.

Flekaté tělo má od narození







