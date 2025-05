Návrat snowboardcrossařky Evy Adamczykové? Zásadní posun!

Nejrychlejší holka vesmíru je (skoro) zpět! Neuvěřitelně pozitivní signál vyslala Eva Adamczyková (32) všem fanouškům ze soustředění ve Francii. Už žádné piánko ježdění na sjezdovce, konečně se vrhla do trati!

Po porodu syna Kryštofa jen koketovala snowboardistka Eva Adamczyková se svou druhou láskou a částí života. Vždyť prkno k ní neodmyslitelně patří! Nebyla by to Efka, kdyby ale stále zálibně nepokukovala zpátky ke svým kamarádům, kteří se chystali na soustředění do Francie. „Vše je otevřené, nevylučuji ani jednu možnost. Snowboardcross miluji. Tým a lidi v něm jsou pořád moje srdcovka, jejich výkony sleduji. Podle možností se udržuji ve formě. Uvidíme, jak se to celé vyvine,“ prohlásila k možnému comebacku.

Sdělila, že by ráda byla součástí týmu ve francouzských Alpách. To překvapilo kouče Marka Jelínka, který byl k jejímu návratu zprvu skeptický. „Rodičovství je nepredikovatelné. Ale Kryštof je fajn, navíc má doma plnou podporu od manžela Máry i své sestry, i když bez rodičů to má složitější,“ uvedl dříve.

Jenže dostal velice rychlou odpověď Adamczykové na termín soustředění. To ho překvapilo „Jsme dohodnutí, že tam s námi bude týden na soustředění. Vezme si jako aupairku ségru,“ popsal Jelínek, jak sestra Jana přijela jako profesionální hlídačka malého Kryštofa. A bylo to potřeba! Ze soustředění poslala Eva fotografii prkna, které stojí zaparkované a nachystané před tratí! Ještě před několika týdny přitom říkala, že zatím si troufá jen na klouzání po sjezdovce, protože je »slaboučká«.

K protinožcům nepojede

Hlavní část soustředění čeká český tým na osvědčeném Novém Zélandu. Dalekou cestu na druhou stranu zeměkoule kvůli Kryštůfkovi ale Eva zavrhla. Nicméně po debatě s trenérem Jelínkem prý naježděno má. Zatím to vypadá, že z nejrychlejší holky ve vesmíru se klube nejrychlejší matka na prkně. Ke kvalifikaci na olympiádu jí stačí zajet jeden nebo dva podniky Světového poháru. „Chtělo by to aspoň jednou zajet výsledek na úrovni stupňů vítězů, či dvakrát v elitní šestce. Určitě bychom Evku v týmu rádi měli,“ zdůraznil Jelínek.