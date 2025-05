Pastovi aspoň jednou zafandila Rebecca s dcerou: Rozpůlil rodinku

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU – Přemluvila ho, aby přijel na MS, když se koná ve Stockholmu. To ale Rebecca netušila, že Češi hrají skupinu v Dánsku... Davidu Pastrňákovi tak mohla osobně zafandit až čtrnáctý den šampionátu.

A evidentně se nemohla dočkat! Švédská kráska vzala nejen takřka dvouletou dceru Freyu, ale i maminku s bráchou a všichni už hodinu před včerejším duelem netrpělivě přešlapovali u bran arény Globen. Po jejich boku nemohla chybět ani Davidova máma Marcela, která se ale od švédské větve na první pohled lišila. Měla na sobě totiž jako tradičně trikot Havířova, kde »Pasta« hokejově vyrostl.

To choť Rebecca, malá Freya a spol. byli doslova rozpolceni. Nechali si vyrobit speciální půlený dres – nalevo švédský a napravo český! „Dobře jsme to vymysleli. Aby to bylo férové!“ glosoval to s úsměvem Pastrňák. Culily se i jeho blonďaté holky. Na rozdíl od paní Marcely, jež za brýlemi skrývala hodně smutné oči..