Rozhádaní fans řeší, jestli se má Sparta pachtit za »nějakou« Konferenční ligou: Hrát, či nehrát?

Shakespeare rotuje v hrobě. Jeho legendární hamletovské dilema: „Být či nebýt,“ teď znesváření fans bezútěšné fotbalové Sparty posunuli do roviny: „Hrát, či nehrát?“

„Každý si musí hrábnout do svědomí, aby to bylo příští sezonu lepší,“ vyhrknul po nedělní blamáži v Ostravě (2:3) nakvašený forvard Jan Kuchta (28). Zaprvé, sám neví, jestli ho Sparta vykoupí za údajně 40 milionů korun z Midtjyllandu, a za druhé, jaká ta sezona má vlastně být? Mezi příznivci rudých mocně koluje názor, že se klidně obejdou bez »nějaké« Konferenční ligy UEFA.

Chlév má přednost?

Podle nich nemá za mák smyslu pachtit se už od 24. července a od 2. předkola kvalifikací s nutností k postupu do ligové fáze evropské pohárové trojky vyřadit v šesti zápasech tři protivníky. Trmácet se po Asii, či po Balkánu, nechat si nakopat a ještě nemít žádný sichr úspěchu. Tvrdí, že je lepší vysmýčit v klubu Augiášův chlév a vrhnout se jen na tuzemskou ligu.

Z ní se přece zase bude mašírovat pro bratru 800 milionů korun rovnou do Champions League. Letenští se do Konferenční ligy prokopou, když v sobotu doma uhrají s Olomoucí (16:00, Oneplay Sport) víc bodů, než Jablonec v Plzni. Při aktuální totální neformě to bude zatracená lopota, nicméně, podle Blesku stojí za to.

Blesk: Jasně, že hrát. Protože:

Trdelník je málo

Hradčany, svíčková, pivo a trdelník jsou sice fajn, leč pořádného kouče a posily s kumštem na ně nenalákáte. Před nabídkou, že se můžou celou sezonu zmítat mezi, při vší úctě, Karvinou a Plzní, se zřejmě začnou ošívat a půjdou jinam.

Prodat se

Ať je to jak chce, noví plejeři přijdou na Letnou hlavně proto, aby byli vidět a prodali se dál. To zkrátka bez soutěží Starého kontinentu nejde.

Chelsea, Betis…

Přiští středu se bude ve Varšavě hrát finále Konferenční ligy Betis Sevilla – Chelsea. Právě takové soupeře může Sparta potkat v ligové fázi, vydělat na televizních právech a zvelebit český koeficient. Nechat to na Jablonci by asi nebylo úplně »vlastenecké«…