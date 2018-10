Sexy na písku i za volantem. Volejbalistky Sluková s Hermannovou ukázaly nová auta

Dokážete posoudit, která z vás dvou je lepší řidička?

Markéta: „To je hodně těžké takhle říct.“

Barbora: „Obě dvě řídíme vynikajícně.“ (smích)

Markéta: „Řídíme hodně, takže máme plno zkušeností. Mám už řidičák od osmnácti a Bára taky.“

Barbora: „Můžeme udělat třeba nějakou soutěž a zjistíme to.“

Když jedete na nějaký vzdálenější turnaj, tak řídí raději váš manžel Simone, Markéto?

Markéta: „Manžel právě neřídí. Střídáme se na delších cestách za volantem s Bárou.“

A čím vozem jezdíte nejčastěji?

Barbora: „Když jedeme na nějaký turnaj, tak většinou nabírá Markéta mě, protože to má při cestě.“

Markéta: „Často bereme i naše psy. Máme na ně ve voze i pásy.“

Dostaly jste k užívání kombíky. Stačí vám to nebo byste nepohrdly ještě větším vozem?

Barbora: „Do kombíku se toho vejde dost, ale máme hodně neskladných tréninkových pomůcek, takže by se klidně hodil i ještě větší prostor. Ale vždycky to tam nějak poskládáme.“

Markéta: „Jsme typické ženské. Čím větší prostor máme, tím víc ho zaplníme. Kdybychom jezdily obě tankem, tak ho máme stejně plnej.“

Jakou největší rychlostí jste jely na dálnici?

Markéta: „Já jsem v tomhle opatrná. Maximálně jsem jela asi 170 km/h na dálnici, kde byla rovná pasáž. Nemám ráda extrémní rychlosti. Člověk pak ztrácí kontrolu.“

Barbora: „Jela jsem trošičku víc, ale se stejně jako Markéta jsem to chtěla jen zkusit. Pak už je to nebezpečné. V autě se umím kontrolovat. Spíš nevěřím těm řidičům kolem sebe. Kolikrát se na té naší dálnici cítím, že 140 km/h je úplné maximum, co tady jde jet.“

Jak to máte s pokutami. Úspěšně se jim vyhýbáte nebo je často dostáváte?Markéta: „Jednou jsem dostala za špatné parkování, ale jinak vůbec.“

Barbora: „Já měla pokutu v tunelu Blanka za rychlost, a pak ještě za stání v modré zóně. To mi teď s tím novým autem nehrozí, protože je to hybrid a můžu ho v Praze zaparkovat kdekoliv zadarmo.“

Máte obě hybrid, takže dost ušetříte na benzinu. Sledujete to, kolik jste uspořily?

Markéta: „Před každou jízdou to nesleduji, ale je to super, že člověk ušetří. Nejvíc se mi líbí ale to parkování, když můžu v klidu jet autem i do centra Prahy.“

Barbora: „Tři týdny už jsme si to mohla svůj nový vůz vyzkoušet a jsem spokojená.“

A co vy a nehody?

Markéta: „Sem tam nějaké škrábnutí, ale jinak naštěstí nic velkého.“

Barbora: „Já mohu říct, že jsem neměla niky ani žádný ťukanec.“

Už se pomalu začínáte stresovat z boje o olympijské hry v Tokiu 2020?Barbora: „Nervy z olympiády ještě nemáme. Jsme po sezoně pěkně odpočaté a připravujeme se na další turnaje, které budou tou kvalifikací na olympiádu.“

Velkou část podzimu strávíte v Americe.

Markéta: „Těšíme se. Je to jedno z míst, kam rády jezdíme trénovat. Budeme na písku venku a už teď nás svědí ruce.“