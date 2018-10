Bývalý soupeř Schumachera: ostrý útok, kterému se šampion nemůže bránit

Osudný moment, kdy Schumacher najel do Villeneuvea. Zákeřný manévr se Němcovi nevyplatil • repro youtube

Před nehodou. Schumacher bral často manželku Corinnu do společnosti • Profimedia.cz

Rozhodně se nemusí. Spíš se nesnáší. Bývalý mistr světa formule 1 Jacquese Villeneuve se před pár dny navezl do Michaela Schumachera, který se od vážné nehody na lyžích už pět let neukázal na veřejnosti. Co Kanaďan slavnému jezdci vyčetl?