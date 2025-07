Další tři čeští tenisté nastupují do akce ve Wimbledonu. O postup do třetího kola hraje Barbora Krejčíková. Obhájkyně loňského triumfu čelí Američance Caroline Dolehideové. Z Čechů se představil také Jakub Menšík, který uspěl proti Marcosi Gironovi z USA ve čtyřech setech a v All England Clubu postoupil do 3. kola. Dále hraje Tomáš Macháč, který soupeří s Dánem Augustem Holmgrenem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.