Návrat Kvitové za všechny prachy... Úlet za 6 milionů

Velký hazard nevyšel, své výjimečné jméno si zbytečně pošpinila. Petra Kvitová (35) sklízí zdrcující kritiku za nesmyslný návrat k profitenisu. Tohle byla ostuda za šest milionů!

Pouhých sedm měsíců po porodu šla do akce. Chtěla využít chráněného žebříčku a naskočila do osmi turnajů. Fyzicky zcela nepřipravená dokázala vyhrát jeden jediný zápas. „Jsem ráda, že jsem si to zkusila, ale je asi správný čas to zabalit,“ shrnula nepovedený pokus po bleskovém wimbledonském vyřazení.

Oheň vyhasl

Netušila prý, co má od sebe čekat, ale trochu spoléhala na další tenisové maminy. Vždyť Clijstersová byla po porodu ještě lepší než dřív a vyhrávala grandslamy, válely Williamsová či Strýcová, slušně se vedlo Svitolinové, Wozniacké, Kerberové či Ósakaové. Žádné ostudné výbuchy, tak proč ne já?

Navzdory zlaté levačce je Petra více než kdo jiný závislá na kondici, bez nohou a dechu to prostě nezvládá. Síly jí vydržely nejvýše set, většinou ani ten ne. „Od stavu 3:1 mi došla energie,“ komentovala svůj úterní výpadek. A překvapivě se vytasila s přiznáním, že už vlastně ani neměla motivaci. „Je to takové hraní nehraní, oheň ve mně už není,“ krčila rameny.

Ještě New York

Přesto nekončí a ještě si střihne newyorský grandslam, který jí nikdy nevoněl. „Hluk, smrad, do toho moje astma...“ vypočítala kdysi Blesku, co jí na US Open štve. I tak tam vyrazí, nejspíš opět pro porážku v prvním kole. Za tu si vyzvedne zhruba dvoumilionový šek, který si přidá k dosavadnímu letošnímu výdělku 6,1 milionu korun. Přitom v kariéře vydělala jen na prize money přes tři čtvrtě miliardy! Ne, tenhle návrat za »drobné« za to rozhodně nestál.