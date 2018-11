Letecký šampion Šonka o penězích: Za titul nic nedostane. A jak to má s Babišem?

Roky chránil Česko z oblohy v armádní stíhačce JAS 39 Gripen. Kvůli milovanému akrobatickému létání musel nakonec Martin Šonka z armády odejít. Vedení mu nechtělo dávat na závody volno… Z profesionálního vojáka se tak stal profesionální závodník, který dělá nejlepší reklamu své zemi v destinacích jako je New York, Abú Zabí či Budapešť.

Největšího kariérního úspěchu dosáhl v neděli v Texasu, kde se stal světovým šampionem. Miliony korun za titul však nedostane. „Vítěz získává obrovský pohár, prize money u nás bohužel nejsou. Závodíme pro pocit vítězství a titul, o to je to hezčí a ryzejší. A jestli by to pomohlo u sponzorů pro příští rok? Asi bychom diskutovali, ale zatím jsem mistr světa nebyl, tak jsem to nemusel řešit,“ smál se loni Šonka v rozhovoru pro iDnes.cz.

Nyní už šampionem je a dá se očekávat, že přijdou i movití sponzoři. Velkou pomoc má Šonka v tom, že patří mezi sportovce podporované přímo movitou společností Red Bull. Dále pak spoléhá na peníze, které na sezonu dostává právě od promoterá série Red Bull Air Race. Jde o částky kolem 10 milionů korun, ale žádný z pilotů nesmí vyzradit, o kolik přesně jde. Peněz ale není nikdy dost.

Během celé sezony závodní týmy investují nemalé prostředky do vylepšení svých speciálů a sem tam si musí koupit i celé nové letadlo a to vyjde na částku přes 15 milionů korun. „Je to namáhavý sport. Bolí to, trpí tělo, a ještě za to platíte velké peníze. Vydržet u toho bych chtěl ale co nejdéle,“ prozradil před třemi lety Šonka, který má na svém stroji i výrazná loga společnosti Agrofert, jež je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše.

Podle českého pilota má Agrofert dohodu se sérií Red Bull Air Race a právě proto musí Šonka propagovat výrazné logo této společnosti. Tvrdí v reportáži z Texasu zpravodaj Českého rozhlasu.