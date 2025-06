Mladší Schumacher opojen láskou: Líbej mě, drahý!

as

Užívají si jeden druhého, láska z nich jen tryská. Někdejší pilot formule 1 Ralf Schumacher (49) je do svého francouzského přítele Étienna (35) bláznivě zamilovaný.

Mladší brácha legendárního Michaela (56) loni šokoval svět coming outem. „Nejhezčí je mít v životě po svém boku toho správného partnera,“ vyznal se z lásky k mladému muži, který v jeho ložnici vystřídal exmanželku Coru (48). Na sklonku léta pak oba pozvali Blesk do své vily v Saint-Tropez, kde exkluzivně promluvili o svém vztahu.

Uplynul rok a Ralf s Étiennem jsou do sebe stále zamilovaní až po uši! Fotografové je zachytili na jejich luxusní jachtě při nekonečném mazlení a záplavě polibků, slastně popíjeli šampaňské a užívali si života. Co by tomu asi řekl Funesův četník Cruchot...