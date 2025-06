Obří prachy a armáda sluhů kolem Ronalda: Bere miliardy… A klub mu platí 16 poskoků

Pět týdnů dovolené, home office, příplatek za víkend, šťastlivci i příspěvek na penzijní… To (nebo aspoň něco z toho) známe my. A teď pár vět o tom, jak to má Cristiano Ronaldo (40) v saúdskoarabském an-Nasru.

Píchačky tam nevedou, a když občas místo tréninku zůstane doma, na kobereček nepůjde. Však součástí jeho nové dvouleté smlouvy je i vliv na sportovní rozhodnutí an-Nasru a 15-procentní vlastnický podíl v klubu, což v přepočtu na koruny znamená jednu miliardu.

Ve vatě

Asi už není nejlepším fotbalistou světa, ale mistrem světa ve vydělávání peněz Ronaldo i po čtyřicítce rozhodně je! V Rijádu je sice jako v pekle, aktuálně 43 stupňů, on si tam žije jako v ráji. Anglický web The Sun rozebral, za co všechno bude brát v dalších dvou letech smlouvy v Arábii, k nimž se čerstvě upsal, fúru peněz.

K cifrám je třeba připočítat luxusní bydlení a armádu poskoků, režie toho všeho jde také za klubem. K dispozici má dva kuchaře, tři řidiče, tři zahradníky, čtyři uklízečky a čtyři sekuriťáky. A teď stručně jeho finanční příjmy…

Podpis za 1,14 mld.

Jen za podpis na kontraktu mu šejkové vyplatí 735 milionů korun. Pokud dodrží smlouvu a zůstane i druhý rok jejího trvání, doplatí mu navrch dalších 405 mil. korun. To je celkem 1,14 mld. – rozpočítáno do dvou let 47,5 milionu měsíčne.

445 milionů měsíčně

Základní plat má 5,34 miliardy korun ročně, což dělá 445 milionů měsíčně. Musí na hřišti dřít často i o víkendech, pokud by odpracoval 25 dnů v každém měsíci, denně vydělá 17,8 milionu korun.

120 milionů na éro

Dost cestuje, proto mu klub přidělil kredit na lety jeho soukromým letadlem ve výši 120 milionů. Jen kdyby ho překročil, další náklady by teoreticky měl hradit ze svého.

1,8 mld. od sponzorů

Od sponzorů má během dvou let smlouvy garantováno 1,8 miliardy. Ale pozor, to zahrnuje jen ty ze Saúdské Arábie – CR7 má samozřejmě spoustu smluv se subjekty z celého světa.

Za gól až 2,9 milionu

Další bonusy si může vykopat: 2,4 milionu za každý vstřelený gól v prvním roce, ve druhém dokonce 2,9 milionu. Poloviční sumy za asistenci. 240 milionů za triumf v saúdské lize,120 milionů za zisk Zlaté kopačky tamní ligy. A 195 milionů za triumf v asijské LM!