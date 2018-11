Obviněný z pořezání Petry Kvitové Žondra: Útočí na policii a důkazy!

Během úvodního stání se obhajoba snažila za každou cenu znedůvěryhodnit samotnou tenistku. Teď Žondra zacílil i na vyšetřovatele útoku, ke kterému došlo před dvěma lety v prostějovském bytě Kvitové. Vyplývá to z dopisu, který obviněný poslal z vazby a jehož část má Blesk k dispozici.

„Ze strany vyšetřovacího orgánu došlo k manipulaci se spisovým materiálem a jsou zatajovány informace, které jsou zcela zásadní pro celkové posouzení a rozhodování v této věci,“ píše rukou Žondra a pokračuje: „Pro svá tvrzení mám zcela jasné důkazy. Z tohoto důvodu se chystám i k podání trestního oznámení na konkrétní osobu či osoby za to zodpovědné.“

Jakou část vyšetřování má Žondra namysli, sdělil Václav Peričevič ze spolku Šalamoun. Jde zejména o provedení rekognice. Ta prý měla proběhnout až poté, co policie Kvitové ukázala fotografii Žondry. „Poškozenou to pak mohlo zmást. Pokud se tento fakt u soudu potvrdí, stane se z rekognice nepřípustný důkaz, ke kterému nelze přihlížet,“ uvedl Peričevič, který měl možnost nahlédnout do spisu.

Podle informací Blesku však bude rekognice zpochybnitelná jen obtížně. Kvitová měla zcela v souladu s procesním ustanovením nejdříve označit Žondru při fotorekognici. Na základě tohoto došlo k jeho zadržení, načež opět zcela v duchu řádů proběhla rekognice in natura. I při ní tenistka bez zaváhání určila jako muže, který ji přepadl, obžalovaného Žondru.

Navíc rekognice není jediný důkaz, který má státní zástupce v ruce. „Policie odvedla výbornou práci a o vině a trestu rozhodne nezávislý soud,” řekl přesvědčivě mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal.