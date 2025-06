Držáci vzadu, nováčci musejí přidat, africká křídla bavila. Co ještě ukázal Liberec?

Byli příjemným zpestřením. Soliu Afolabi, posila z Táborska, a Joel Yakubu, vytáhnutý z dorostu. Dva devatenáctiletí Nigerijci nastoupili do druhé půle, a přestože na nich byla občas znát ještě taktická nevyspělost a problémy se soubojovostí, naznačili potenciál. Afolabi na levé straně dobře kooperoval s Dominikem Maškem, Yakubu na druhé lajně nešetřil náběhy, což trenér Radoslav Kováč několikrát ocenil. Při pohledu na soupisku Liberce a faktu, že s Ľubomírem Tuptou se příliš nepočítá, by mohli talentovaní Afričani díry v kádru postupem času zalepit. Ale bude to chtít čas.