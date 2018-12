Pokuty ve Spartě: Víme, kolik zaplatí "mistr loket" Kanga i "hlavičkář" Civič!

Středopolařům Kangovi a Civičovi sáhne vedení na gáže a hoši se docela prohnou. „Přestože si myslíme, že vyloučení Kangy bylo docela přísné, padnou v případě obou červených karet podle interního řádu klubu pokuty v maximální možné výši,“ řekl rezolutně Sportu generální ředitel Letenských Čupr.

50 procent

Co to znamená v praxi? „Celý plat vzít nemůžou. V případě takhle zbytečných červených je to padesát procent z měsíčního platu,“ pověděl Blesku fotbalista, který nedávno v rudém triku kopal.

Slovácko - Sparta: Další červená pro hosty a chaos! Čivič skončil za hlavičku proti Kuchtovi

Začněme rošťákem Kangou z Gabonu. Bere luxusních 2,1 milionu korun, takže za nešikovný, ale okatý loket v nose Tomáše Zajíce zchudne prostým dělením o milion!

Postižený hoch z Uherského Hradiště, kterému tekla červená, tvrdí, že to sparťanovi patří: „Jasná červená. Ohnal se loktem, rozbil mi pusu a nos.“ A hříšník Guélor Kanga Kaku dostane ještě ke všemu distanc od disciplinárky…

To bude bolet

A teď Civič. Coby dělník rudého pole je proti Kangovi s gáží 250 000 korun chuďas, takže ho bude ztráta 125 000 korun po čertech bolet. Když si promítne, jak se nechal od Kuchty uvařit, dal by si za rohem pár pohlavků.

Slovácko - Sparta: Červená pro Kangu! Sparťan musí do sprch a zase si dlouho nezahraje

Ten provokatér mu schválně cvrknul do nohy a Eldar ho za to ve zkratu »hlavičkou« trefil do obličeje. „Dostal jsem ránu, tak jsem upadl,“ vysmál se mu Kuchta. A to spolu hráli na Slovácku v jednom dresu!