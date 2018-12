Sexy jako nikdy! Kvitová se v Austrálii vyfikla do šatů a zastínila soupeřky

Česká tenistka zapózovala pod slavným mostem Story Bridge s Američankou Sloane Stephens (25) a Australankou Samanthou Stosur (34). Tenistkám to nártamně slušelo, nicméně ednoznačně dominovala Petra Kvitová.

Petře růžová náramně sekne, že jí ostatní mohly jen tiše závidět. Na české hráčce je znát, že do Austrálie přicestovala v perfektní kondici i dobré náladě.

Projevilo se to na slušivých fotkách i setkání při dětském dni, kdy Kvitová pobíhala po tenisovém kurtu s mikrofonem u pusy. Všude jí na rtech hrál blažený úsměv, který z ní dělá nádhernou, přitažlivou dámu.

Česká tenistka Petra Kvitová před turnajem v Brisbane pózovala ve slušivých šatech, spolu s ní jsou na fotce i americká hráčka Sloane Stephensová a Australanka Samantha Stosurová







Už brzy však Kvitová vymění sexy šaty za propocené triko. Turnaj v Brisbane už v noci na pondělí začal a Petra se má na Silvestra v jednu ráno českého času postavit Američance Collins.

„Nedávám si do začátku sezony žádné cíle. Pamatuji si, jak to poslední rokydopadalo. Jsem nohama na zemi. Vím, že mám dobře natrénováno, ale ne vždycky se to musí hned zkraje roku projevit,“ řekla Kvitová.