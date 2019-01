Lyžařka Strachová o válce s otcem trenérem: Měla jsem fyzické i psychické bolesti

Chtěl mít z dcery jednu z nejlepších lyžařek. Petr Záhrobský si svůj cíl splnil, ale utrpěl kvůli tomu vztah s dcerou Šárkou. „Vždy je třeba vidět obě strany mince. Na jedné byly sportovní úspěchy, na straně druhé zkáza vztahů. Já nekomunikuji ani s otcem, ani s bratrem. S ním jsem se neviděla několik let. Celá rodina se rozpadla napadrť,“ povzdechla si Strachová v magazínu Ona Dnes a prozradila, jak si skrze ni plnil ambice.

„Já jsem závodila za něj, ne za sebe. Nikdy bohužel nepostavil ten zmiňovaný tým odborníků, všechno chtěl dělat sám. Pořád jen já, já, já. Všechny zásluhy připisoval sobě. Byla to taková metoda pokus omyl, která sice vedla k výsledkům, ale také k bolestem. Fyzickým i psychickým,“ řekla bronzová medailistka z olympiády ve Vancouveru 2010.

S otcem Petrem se rozešla před deseti lety a prožila si od něj psychický teror. „Ale už jsem to v sobě zpracovala. I díky psychoterapii jsem si v sobě dokázala všechno srovnat, odpustit mu. Ne kvůli němu, ale kvůli sobě. Odpuštění neznamená, že ho zbavuji zodpovědnosti. Já mu sice přeji jen to nejlepší, ale neznamená to, že za ním poběžím, obejmu ho a řeknu, jedeme dál, jako by se nic nestalo. Zodpovědnost za to, co se přihodilo, si musí nést dál. Stejně jako si ji nesu já. Už vůči němu necítím zlobu. Nemám však potřebu se s ním stýkat.“