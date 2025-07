Salákovi po 15 letech obnovili manželský slib: Překvapivé přiznání Míši

Bývalý reprezentační hokejový brankář Alexander Salák a jeho manželka Míša se rozhodli oslavit 15 let společného života výjimečným způsobem v podobě obnovy manželského slibu. A choť někdejšího gólmana Sparty přišla s překvapivým přiznáním!

„Zítra. A slib teď překvapivě neumím já,“ smála se Míša, maminka šesti dětí, která se ohledně slibu radila s umělou inteligencí. „Ale bude to krásné. S naším farářem, který kvůli nám přijede do Prahy, se všemi dětmi, na překrásném místě,“ dodala. Později odkryla, jaké místo si pár pro tento den vybral.



„Děkujeme, že jsme mohli tento den strávit a obnovit náš manželský slib na tomto unikátním a vzácném místě. Moc to pro nás znamená,“ napsala Míša na sociálních sítích. Oslava pak pokračovala na Kampě, kde byli manželé v obklopení svých nejbližších. „Jsem vděčná, dojatá. 15 překrásných let plných lásky, šest překrásných dětí,“ shrnula Saláková společnou jízdu životem.

Usměvavá blondýnka, která se nedávno svěřila s tím, že jí lékaři diagnostikovali nádor, přidala i několik archivních střípků ze svatby. A při pohledu na Míšu a Sašu je jasné, že bok po boku zrají jako víno...