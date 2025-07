Horolezkyně Klára Kolouchová (†46) zemřela na Nanga Parbat: Mrazivá slova o prokleté hoře

Zdolala nejvyšší horu světa Mount Everest i obávanou K2. Nevyzpytatelná Nanga Parbat ale českou horolezkyni Kláru Kolouchovou (†46) na svůj vrchol nepustila a při druhém pokusu si bohužel vzala její život. Doma po ní zůstaly dvě děti...

„Loni mě Nahá hora obnažila. Svlékla mě do ticha, do klidu, do duše. Toto je pohled z tábora C2 v roce 2024. Tentokrát míříme výš. Tentokrát zdoláme vrchol," ohlásila Kolouchová před třemi týdny na startu expedice, která jí měla vynahradit neúspěšný pokus z předešlého roku.

Ten stál českou horolezeckou hvězdu hodně fyzických, ale hlavně psychických sil. „Expedice na vysoké hory, to jsou moje spanilé jízdy za intenzivními zážitky, které často bolí. Nechávají šrámy na těle a tentokrát ještě více na duši. Hranice mezi vrcholem a bezpečným návratem je neskutečně křehká," bilancovala, když ji loni druhá nejvyšší hora Pakistánu, odmítla pustit na svůj vrchol.

Měsíční pobyt v drsné severní provincii Gilgit Baltistán označila za nesmírně těžký. Podařilo se jí sice překonat nejnáročnější úseky hory, pak ale musela kapitulovat. „Po zhodnocení sněhových podmínek a následné předpovědi počasí jsem přijala to těžší rozhodnutí. Rozbouřené emoce, neklidná mysl… V hlavě tolik otázek a odpovědi mezi nebem a zemí… Ale jakmile se vrátím domů a obejmu své děti, nebudou už žádné pochybnosti – zůstane další sen, který si nechám chvíli zdát," vysvětlila.

„S pokorou, s pár slzičkami a smířeným úsměvem se skláním, milá Naga Parbat: »Tak někdy příště!«" dodala ještě. Hora ale její pokorné přání odmítla. Klára podle místních úřadů zemřela ve čtvrtek ráno po pádu v oblasti mezi prvním a druhým výškovým táborem.