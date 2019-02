Lela se nechala zkrášlit. Vémola ostře setřel její kritiky. Co jim vzkázal?

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Vémola po šokujícím přestupu: Ať mě přijde Kincl zmlátit do Oktagonu!

Říkáte přítelkyni Lele, co si má na sobě vylepšit?

„Určitě si to vybírám, ale máme oba v tomhle ohledu podobný vkus. Jinak bychom spolu asi nebyli... K plastikám mám velice kladný vztah, s dnešní moderní technologií dokážeme všechno zlepšit a zkrášlit. Takže v tom Lelu maximálně podporuju!“

Co tedy podstoupí příště?

„Já jsem s ní spokojený, ale je pravda, že vždycky se dá něco dodělat. Teď je to na ní, ale nedávno byla na zvětšení prsou, tak klidně můžeme jít znovu.

Jak moc velké byste si přál?

„Klidně až do nebe!“

A ona vám něco doporučuje?

„Mně už nic nepomůže. (smích) Já jsem hlavně bojovník, nejsem žádný šamponek, co by se před spaním krémoval. Ale protiklady se přitahují. Nejsme Barbie a Ken, jsme kráska a zvíře!“

Někteří lidé se Lele vysmívají, co byste jim vzkázal vy?

„To jsou lidi typu dinosaurus, co pořád žijí v 80. letech. Češi na to asi nejsou připravení, ale ve světě je to úplně normální. Ukažte mi jedinou slavnou osobnost, celebritu, která na sobě nemá žádné úpravy. Podívejte se na staré zpěvačky typu Vondráčková, vždyť je to naprosto normální věc! Tomu se můžou smát jen nějací zakomplexovaní lidé, kteří žijí ještě v komunismu. Já se nesměju nikomu a ničemu. Kdyby si jen každý hleděl svého...“