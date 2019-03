Prsatá reportérka uhranula ruský tým: Za finále jdu donaha, hoši!

Hokejisté Ufy nebojují v play off KHL jen o Gagarinův pohár. V případě úspěchu je čeká ještě pikantnější odměna. Uljana Trigubčaková, přezdívaná "nejkrásnější dívka z Ufy", slíbila, že když se její tým dostane do finále konference, odvděčí se za to nafocením nahých fotek. To se povedlo, a jak naznačuje její instagramový profil, bude na co koukat...