Brutální hvězda! Kanonýr Rooney nabrousil kosu a ošklivě sestřelil protihráče

Někdejší kanonýr Manchesteru United byl v 52. minutě za stavu 0:3 frustrovaný hrozivým vývojem duelu natolik, že se odhodlal k drsnému zákroku, který jen zázrakem neskončil vážným zraněním nebohého protivníka.

„Jo, bylo to na červenou,“ nevymlouval se po utkání střelec. „Chtěl jsem získat míč, ale trefil jsem ho,“ dodal. Milosrdný rozhodčí Sibiga mu k úžasu všech nejprve udělil jen žlutou kartu. Červenou z kapsičky vytáhl, až když si inkriminovaný moment pustil ze záznamu na videu.

„Nebylo to nic nebezpečného,“ trval si stále na svém Rooney. „Rozhodně jsem mu nechtěl ublížit,“ ujistil po prohře svého týmu 0:4 slavný hráč. Byl to právě sundaný Rossi, jenž k tomu přispěl hned třemi góly!

Ooph 😬



The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red 🙈 pic.twitter.com/PlHcWQcFqT