Baník v Polsku: nevýrazná finálka, návštěva z reprezentace, druhý Rigo neexistuje

Pořád je brzy, ale zatím to k tomu směřuje. Řeč je o rozestavení. Ačkoli kouč Pavel Hapal v minulé sezoně postupem času čím dál víc preferoval stoperskou trojici, je možné, že minimálně teď v létě, stejně jako loni, bude schémata točit. Středeční mače to naznačily, v obou totiž realizační tým aplikoval klasickou čtyřobráncovou řadu. Důvodem je i to, že pořád není jisté, zda Michal Frydrych uspěje se žádostí o prominutí zbytku trestu a stihne start ligy. Pokud ne, byl by na řadě Řek Georgios Kornezos, nicméně stoprocentní důvěra – zejména co se týče fyzické stránky a intenzity – v něj ani po půlroce stále není. Další variantou je David Lischka ve středu a Matěj Chaluš napravo.