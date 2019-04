Otec videa v českém fotbale překvapil: Hrubeš chytal první hokejovou ligu!

Jak jste se dostal zrovna k hokeji?

„Táta hrál dřív hokej. Působil v divizi v Berouně. Oslovil ho trenér, že nemají nikoho do branky. Dali mi výstroj, lapačku, vyrážečku helmu a betony a od té doby jsem byl v bráně. Začal jsem pravidelně trénovat a hrát zápasy.“

Takže láska na první pohled?

„Hokej byl můj první sport. Začal jsem s ním ve 2. třídě v Berouně na místním zimáku. Postupně přes žáky a dorostence se mi povedlo dostat do prvního týmu mužů v době, kdy se tady hrála druhá nejvyšší soutěž. Chytal jsem tady první ligu od roku 1997 do roku 2001.“

Kluci gólmani prý často brečí, protože je náročné se do výstroje oblékat.

„Já měl velký problém, když byl mráz a nebyl jsem v bráně tak vytížený. Zábli mě palce u nohou. To bylo strašný. Kolikrát jsem brečel. Rodiče klukům o přestávkách zahřívali prsty.“

Nelákalo vás hrát i v obraně nebo útoku?

„Jednou jsem zkoušel na tréninku hrát v poli. Byl to rybníkový turnaj. Myslel jsem, jak mi to jde. Pak jsem se vrátil do Berouna a nechali mě to zkusit. Táta stál u mantinelu a po dvou střídáních řekl, ať se vrátím zpět do brány.“

Hrajete ještě hokej?

„Teď jsem se do toho zase obul. Chodím dvakrát týdně. Dala se tady v Berouně dohromady dobrá parta lidí a má to šťávu. Chceme ještě pár let hrát.“

Stejně jako Jaromír Jágr do sedmačtyřiceti let?

„On bude hrát ještě déle. To bych chtěl taky. Třeba až do šedesáti. Jen se po utkání cítím hrozně.“

Měl jste nějaký svůj hokejový vzor?

„Měl jsem rád kanadské brankáře jako Patrick Roy nebo pak i Dominik Hašek. Sledoval jsem je a snažil jsem se od nich něco odkoukat. Ne vždy se to povedlo.“ (smích)

Jak jste se dostal nakonec k fotbalu?

„Hrál jsem ještě tenis. K fotbalu jsem se dostal v 8. třídě. Když jsem začal fotbal i pískat, tak to bylo složité všechno skloubit. Pak už to nešlo, čím výš jsem postupoval v soutěžích jako rozhodčí.“

Který sport máte raději, hokej nebo fotbal?

„Asi hokej. Byl to můj první sport. Když jednou hrajete hokej, tak ho hrajete pořád. Hokej je vášeň.“

A sledujete spíš v televizi fotbal či spíš hokej?

„Nechci, aby to nějak vyznělo špatně, ale teď rád koukám na hokej. Samozřejmě sleduji i fotbal.“