Růžičková ukázala pikantní film a čelila nařčení: Nejde mi o šťouch!

V tropech, které aktuálně sužují Česko, se toho kromě relaxu u vody moc dělat nedá. Manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky část středečního dne strávila doma, kde se snažila vytvořit co největší chládek. Ale film, který si Maruška naladila, byl naopak pořádně žhavý. A vysloužila si za to nařčení!

„Taky se vám v těch vedrech chce tak strašně spát?“ ptala se unavená Marie, která ke svým fanouškům promlouvala z gauče. „Větráky jedou na plno... Šílené! Teď jsem si zdřímla. No, ale to jsem nechtěla!“ vrátila se k původním záměru, proč video natočila. Řadu fanoušků totiž zaujala peprná scéna ze show After, kterou manželka hokejového kouče před svým šlofíkem sdílela.

„Já jsem se vzbudila a mám tady asi dvacet zpráv typu: Ty vole, ty musíš být nadržená! Nebo... Ježiš, ty jsi nadržená!“ uvedla Růžičková. „Hele, děcka, já tady sdílím After, což je za mě fakt moc hezký film, který má pět dílů. Moc se mi líbí ten děj, ale hlavně se mi strašně líbí to, jak se to mezi nimi vyvíjelo. Ta láska, chemie, vášeň, žárlivost, všechno. Takže jde i o tohle! Nebo repektive, mně jde hlavně o tohle. A ne o samotný štˇouch,“ usmívala se Maruška, která ale také umí některým přitopit.

Před pár měsíci se rozhodla přidat k tvůrcům na kontroverzní platformu OnlyFans, kde zveřejňuje pikantní obsah. Jenom tak něco do světa ale rozhodně nevypustí, snímky ji schvaluje manžel a zlatý hoch z Nagana Vladimír Růžička.