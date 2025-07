Smrt Kláry Kolouchové (†46): Přátelé by tam její tělo nechali!

Prožívají obrovskou bolest! Čeští horolezci a kamarádi Kláry Kolouchové (†46), která zahynula po pádu na Nanga Parbat, se do poslední chvíle odmítali s krutou zprávou smířit a chytali se každičké naděje. Teď - už smířeni s realitou - na ni s láskou a obdivem vzpomínají.

Jedním z těch, kdo do poslední chvíle věřili v zázrak, byl fotograf Petr Jan Juračka (40). „Už třetí den čumím do prázdna a je pro mě těžký bejt tady a teď. Právě to »tady a teď« bylo to, co mě, a určitě nejen mě, Klára naučila. Ona posunula význam »carpe diem« někam do absurdna až tam, kde nám bylo vždycky dobře,“ napsal v sobotu. A přidal i vzpomínky na jejich seznámení. „Když jsem ji poprvé poznal, netušil jsem, jak moc změní můj pohled na svět a na lidi okolo. Vytáhla mě z mojí bezpečné introvertní bubliny na fakultě, a to doslova. (...) Ani moje rodina do té doby nepoznala někoho tak vyšinutě zajímavého,“ popsal společné zážitky.

Klářin kamarád horolezec Jan Trávníček byl tím, kdo po prvotním oznámení tragédie dementoval původní zprávu o příčině neštěstí, kterou měl být výbuch lahve s kyslíkem. Podařilo se mu totiž spojit se se zdrojem přímo z místa. Se svou přítelkyní Miroslavou Jirkovou provozuje v Nepálu i českou restauraci, kterou Klára Kolouchová s oblibou navštěvovala. Některé sledující možná překvapil jejich postoj k otázce vyzvednutí těla. „Klárka odpočívá v horách, kde to milovala. Přiznám se, že kdyby se něco takového stalo nám, já i Miri bychom to chtěli stejně! Nedává nám smysl ohrožovat další životy při vyproštění "pouhé" tělesné schránky. Duše žije dál, minimálně v našich srdcích a vzpomínkách,“ a přidal kondolenci rodině.

Průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová, známá jako Děvče z hor, přidala i ženský pohled na tragickou smrt špičkové české horolezkyně, která byla zároveň matkou dvou dětí, které na ni čekaly doma. „Horolezkyně, máma, žena, která se nebála jít za svými sny – vysoko, až tam, kam mnozí ani nedohlédnou. A právě proto zůstane navždy inspirací. Pro nás, co máme hory v srdci. Pro všechny ženy, které chápou volání vrcholků. V těchto dnech ale místo ticha a úcty zaznívají pod některými příspěvky na sociálních sítích soudy a nenávist. Že tam neměla lézt. Že máma má být doma. Není to fér. Ani k ní, ani k žádné jiné ženě. Každý máme právo jít svou cestou – ať vede na osmitisícovku, nebo kamkoliv jinam,“ snažila se utišit nechápavé komentáře cizích lidí k smrti Kolouchové.