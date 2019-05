Velký fotbalový fanoušek herec David Novotný: Na Spartě je blázinec

Nemá to nyní příliš lehké. Novotný ve fotbale fandí Spartě a Manchesteru United. Oba kluby neprožívají zrovna skvělé časy. Moderátor Michal Hrdlička se tak herce Dejvického divadla zeptal, jak snáší neúspěchy svých favoritů.

„Můj nejmilovanější klub je rodina. Ve chvíli, kdy tyhle dvě moje další lásky dostanou na prdel, tak se obrátím na svou ženu a čtyři děti. Starám se o to, abych neklesal na mysli,“ řekl Novotný, který se snaží pravidelně chodit na všechny domácí zápasy Sparty.

S příchodem Tomáše Rosického do pozice sportovního ředitele klubu si slibuje, že Sparta půjde výkonnostně nahoru. „Tomáš je člověk, kterému věřím. Těším se na léto, až se budou dít zajímavé pohyby.“

Novotný pak v pořadu přemýšlel nad tím, proč se klubu z Letné nedaří. „Na Spartě je takový blázinec. Je to výkrmna, která živí více lidí, než je potřeba. Chce to podívat se do vyšších pater vedení, té chobotnice. Tak já to nazývám. Je hlava chobotnice, a pak jsou nějaká chapadla. Ty chapadla mají dostávat přes prstíčky, aby pracovaly správně,“ zauvažoval populární herec.