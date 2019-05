Milionové odměny za medaile! Kolik hokejisté dostanou za MS?

A tři body! Od vítězství v úvodním mači se totiž dá odrazit k titulu, za který mají Češi slíbenou svazovou prémii 500 000 korun pro všechny plejery.

„Odměny jsou pro každého hráče stejné, jsou pevně stanoveny v jejich smlouvách,“ řekl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund. Jsou to vysněné bankovky! Vždyť pohár přeborníků planety neměli našinci nad hlavou od roku 2010 a na medaili čekají sedm let.

Odměny Čechů na MS

(Částka pro každého hráče) Za titul: 500 000 Kč Za stříbro: 400 000 Kč Za bronz: 300 000 Kč Za 4. místo: 150 000 Kč Za čtvrtfinále: 70 000 Kč

„V přípravě jsme udělali kus práce a teď to chce, aby si k sobě všichni sedli a aby to fungovalo. Všichni kluci jsou stoprocentně připraveni,“ prohlásil po včerejším tréninku šéfkouč Miloš Říha. Tak jo, jde se na to.

Se Švédy, kteří ovládli poslední dva šampionáty, to asi v bratislavské hale krasobruslařské legendy Ondreje Nepely nebudou žádné piruety, ovšem 4. května je český výběr v přípravě potřel 3:0.