Hvězda nároďáku Frolík: Kobzanovou poslal k vodě, přednost má medaile!

V 31 letech jste tu z českého nároďáku skoro nejstarší. Připadáte si tak?

„No jo, čas letí... Mně to tedy vůbec nepřijde, ale hokejový život jde prostě rychle. Ta generace se rychle obměnila. Teď je tu hodně hráčů z NHL a pořád jsou to mladí kluci. Máme velký potenciál!“

Pouze vy a Jakub Voráček pamatujete bratislavský bronz z roku 2011. Jsou vzpomínky ještě živé?

„Vzpomínky jsou super! Měli jsme tady výborný tým. Skoro každý, kdo mohl, tak z NHL přijel. Byly tu hvězdy jako Jarda Jágr, Patrik Eliáš, Martin Havlát. Tým byl fakt nabitý. Jenom škoda, že nám v semifinále utekl zápas se Švédskem. Měli jsme tu na finále. Ale i tak dobré vzpomínky.“

Vidíte letos nějakou podobnost s osm let starým MS?

„Tehdy jsme tu předváděli pěknou hru, která se líbila lidem, a snad se tak prezentujeme i letos. I co se týče atmosféry, tak je to hodně podobné. Ale hráči jsou tu jiní, přichází mladší generace.“

Bral byste stejně jako tehdy bronz?

„Samozřejmě! Ale to je ještě daleko, nechceme přemýšlet moc dopředu. Čekají nás ještě těžké zápasy, takže musíme myslet jenom na to, jak se zlepšit a odstranit chyby.“

Po prohře s Rusy se mluvilo o tom, že na český tým dolehla únava. Bylo to tak?

„Je to náročné, teď zase máme tři zápasy ve čtyřech dnech. My to ale známe z NHL a tady je ten turnaj nastaven podobně. Hlavně je to ale pro všechny týmy stejné. My navíc máme čtyři dobré lajny, takže to můžeme v zápase protočit.“

Jak mezi zápasy nabíráte síly?

„Já odpočíval na pokoji a pak jsme se byli projít. Byli jsme ve městě na kávě, ale nic velkého. Já jsem spíš takový ležící typ, takže když můžu, tak si lehnu. (smích) Ale volno nám bodlo, odpočinuli jsme si, měli jsme týmovou večeři a teď už musíme zpátky do práce!“

Loni jste šampionát kvůli čerstvě narozené dcerce odmítl, tentokrát jste neváhal?

„Tehdy to bylo načasované tak, že jsme zrovna rodili, takže jsme zůstali v Americe. Kdybych odjel na mistrovství a nechal je tam samotné, tak by to nebylo zrovna ideální.“

Letos má ale přednost medaile?

„Loni jsme se prostě rozhodli, že rodina zůstane pohromadě, ale letos to bylo jiné. Bylo jasné, že chci přijet!“

Vaše partnerka Diana Kobzanová vám s dětmi fandí na dálku z pláže, nezávidíte jí? Vy tu musíte mrznout u ledu…

„Ať si užijí sluníčko... Hlavně pro děti je to super. Tahat je po zimácích, když jsou takhle malé, by nebylo dobré. Samozřejmě pro mě by bylo lepší, kdyby přijeli a měl bych je u sebe, ale takhle jsme se domluvili dopředu. Aspoň se tu můžu soustředit jenom na hokej!“