Boj o fotbalové eso: Vyfoukne Křetínský Slavii Dioufa?

Přestupová hra kolem slávisty Malicka Dioufa (20) dostává značnou energii! Figurují v ní dva čeští miliardáři, kteří běžně kupují elektrárny, doly či průmyslové podniky – a občas i fotbalové kluby.

O Spartu, kterou vlastní, se Daniel Křetínský (49) stará přes dvacet let. V roce 2021 si pořídil podíl i ve West Hamu. Drží 27 procent a skrz tento majetek na londýnské adrese právě probíhá »skryté derby«: West Ham je vážným uchazečem o křídelníka Dioufa ze Slavie vlastněné Pavlem Tykačem (61). Anglický klub se už údajně domluvil s hráčem a jeho agentem, Slavii nabídl 20 milionů eur, což je v přepočtu 493 milionů korun. Zdánlivě překonal všechny překážky. Co dál?

Přání splněno

„Z Crystal Palace přišla nabídka v hodnotě 17 milionů eur. My si ale představujeme, že ta cifra bude začínat dvojkou,“ prozradil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už v lednu, kdy se stal Diouf žádaným zbožím. „Kdyby s podobnou nabídkou přišly Liverpool a Chelsea, které se na něj také ptaly, tak bych váhal, jestli k tomu nepřistoupit z pohledu propagace klubu nebo zájmu hráče,“ odkryl tok myšlenek. Křetínského West Ham do této kategorie nespadá a Slavia čeká na navýšení nabídky, byť ta už (v desítkách milionů eur) začíná kýženou dvojkou. Aspoň o sto milionů korun, aby šlo o přestupový rekord z naší ligy. Kdo by se nechtěl zapsat do historie, že?

Emoce na scéně

Říká se, že o peníze jde vždy až v první řadě. V tomto případě ale vstupují do hry jiné vlivy. „Malý obchod, ve kterém hrály roli emoce,“ popsal sám Tykač svou koupi Slavie od Číňanů za dvě miliardy korun. To je zhruba tolik, kolik kumulovaně utratil Křetínský za to, že si léta »vydržuje « Spartu. Právě rivalita může obchod brzdit. Energetičtí magnáti jsou kohouty ve svém hlavním podnikání, před třinácti lety se dokonce jejich firmy soudily, ale největší emoce do soupeření vnesla právě jejich fotbalová vášeň. Prohra a výhra se u přestupu a jeho ceny nedá spočítat, skutečné vítěze odhalí až čas. Možná Slavia prodá Dioufa za mnohem víc. Třeba půjde na slavnější adresu. Nebo ho také takzvaně »předrží« a jeho cena klesne.