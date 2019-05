Jakou škodu způsobil muž, co prchl z Krmenčíkova auta! A co hrozí jemu i manželce?

Svědci, které ten rámus vyrušil z klidného spánku, však naznačují něco jiného. Podle nich bezprostředně po bouračce vyběhl z auta muž, který utekl! Přizná Krmenčík, jak to skutečně bylo?

Podle právníků by to bylo asi nejrozumnější řešení. Ona to totiž není jen tak nějaká klukovina prchnout od volantu a nastrčit k němu pro policii někoho jiného. Řeč paragrafů je docela drsná.

„Pokud by vyšetřování prokázalo, že se takový skutek stal, soud by to u obou osob hodnotil jako trestný čin podvodu a vyřkl by přísnější trest. Rozsudkem by mohlo být podmínečné odsouzení,“ řekl Blesku známý právník Jan Černý.

Místo činu. Krmenčíkův černý Land Rover rozstřelil kontejner a vyřádil se na autech. Žena nahlížející do vozu, který přijel před policií, je podle svědka Michaelova manželka Denisa







Aby ne, vždyť Krmenčíkův nadupaný třílitr za sebou zanechal doslova spoušť. Zběsilou jízdou poškodil Peugeot 107P (odhadovaná škoda 40 tisíc), Fabii (odhadovaná škoda 40 tisíc), Volkswagen Golf (odhadovaná škola 40 tisíc) i Renault Clio (odhadovaná škoda 10 tisíc).

Bez újmy nezůstala dopravní značka (odhadovaná škoda 5 tisíc) a tři kontejnery na tříděný odpad (odhadovaná škoda 30 tisíc).

Nejdráž ale vyjde oprava samotného Land Roveru Range Rover (odhadovaná škoda 400 tisíc), který za sebou nechal neplechu za 165 tisíc korun. To je ovšem zanedbatelná částka proti tomu, co by se stalo, kdyby zrovna někdo procházel kolem!